“Benvenuto al mondo Alessandro, amore di mamma e papà”: tutta la felicità del cantante per la nascita del suo secondo bimbo

Gioia infinita per il cantante napoletano Andrea Sannino e per sua moglie Marinella Marigliano. Tre giorni fa, infatti, la splendida coppia ha potuto finalmente abbracciare il loro secondogenito, il piccolo Alessandro. Si tratta del primo maschietto per gli sposini, che già meno di due anni fa erano diventati genitori della piccola Gioia.

Come spesso accade, l’artista partenopeo e sua moglie deliziano i loro fan con decine e decine di immagini dei momenti felici della loro vita privata. Anche in questo caso, i due non hanno perso tempo e ci hanno pensato loro stessi a dare l’annuncio dell’arrivo della cicogna in casa Sannino. Il cantante, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un bellissimo primo piano del nuovo arrivato, accompagnandolo con queste dolci parole:

È natooooooooooo‼️‼️ Benvenuto al mondo Alessandro, amore di mamma, papà e Gioia. La vita è bella e tu sei un raggio di luce.

Nel giro di pochissime ore la foto ha raggiunto un enorme numero di reazioni e commenti, anche da parte di personaggi noti dello spettacolo, che hanno voluto fare gli auguri al neo papà. Tra i tanti spiccano i commenti di Salvatore Esposito, Mara Venier, Dries Mertens, Sara Affi Fella e molti altri.

Andrea Sannino attende con ansia il ritorno del piccolo e di sua moglie

Come è ben noto, il periodo e la pandemia che stiamo vivendo, ha costretto tutti a rispettare delle norme ben precise. Andrea Sannino, come chiunque diventi papà in questo periodo, non ha la possibilità di stare affianco al suo bimbo e a sua moglie, che ancora sono in ospedale. Nella trepidante attesa che precede il ritorno a casa della donna e del bambino, il cantante ha pubblicato un altro bellissimo post:

È dura stare lontano da voi, io e Gioia non vediamo l’ora di abbracciarvi forte, ma siamo certi e forti di una cosa: nessun limite può arginare l’infinito

Il post della neo mamma

Anche Marinella Marigliano, compagna di vita di Andrea da circa 15 anni, di cui 3 di matrimonio, ha voluto rendere pubblica tutta la sua gioia dopo aver dato alla luce il suo secondo bimbo. La foto ritrae entrambi pochissimi attimi dopo il parto. La donna, stravolta dal travaglio, guarda con gli occhi lucidi quella dolce creatura arrivata da pochi minuti a darle felicità.

