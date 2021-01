Domenica In, Mara Venier in imbarazzo con un ospite: “Non mi hai invitato al matrimonio e ora mi sento aggredito”

La reazione shock di Franco Nero a Domenica In: "Non mi hai invitato al matrimonio"

Nell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier si è resa protagonista di un episodio davvero imbarazzante. Tra i tanti ospiti della puntata il noto attore e amico della conduttrice Franco Nero il quale ha messo in non poche difficoltà la padrona di casa. Tuttavia la donna si è riuscita comunque a gestire la situazione.

Mara Venier è stata protagonista di un episodio particolare durante l’intervista ad uno degli ospiti presenti nell’ultima puntata di Domenica In. Ad accendere la miccia il noto attore Franco Nero, amico della conduttrice del programma. Nonostante il rapporto di amicizia che lega i due, qualcosa durante l’intervista è andato storto.

Tutto parte da una confessione fatta dall’attore riguardo il matrimonio di Mara Venier con il marito Nicola Carraro. Queste sono state le sue parole:

Sto ancora aspettando che tu mi inviti al tuo matrimonio.

Dunque non una battura ironica ma una questione che l’attore ha preso davvero sul serio.

Non è mancata la replica della conduttrice che ha sottolineato come l’invito del suo matrimonio all’attore è stato fatto. Ma a quel punto Franco Nero è tornato nuovamente a dire la sua. Queste sono state le sue parole:

No, ti sei scordata, cara.

A quel punto la padrona di casa ha cercato di sciogliere il gelo di quel momento imbarazzante con un discorso in cui ha fatto capire che durante la spedizione degli inviti ci sono stati parecchi errori e che probabilmente la partecipazione all’amico non è arrivata per questo motivo.

Dopo questo momento a dir poco imbarazzante, l’intervista è ripresa senza problemi e con toni del tutto diversi rispetto alla situazione precedente. Un episodio dunque fuori dagli schemi che per pochi minuti ha messo in difficoltà la padrona di casa. Sembra quindi che l’amico e attore Franco Nero abbia voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe.