“Benvenuto Mario, la mia medaglia più bella”: il lieto annuncio del campionissimo su Instagram

Una gioia immensa mostrata a tutti i suoi fan su Instagram. Aldo Montano, leggenda della sciabola, ha annunciato al mondo la nascita del piccolo Mario. L’altro ieri, infatti, sua moglie Olga Plachina, sportiva e modella russa, ha dato alla luce quello che è il secondo genito della bellissima coppia. Il neo papà, felicissimo, ha assistito al parto che pare sia filato liscio.

Credit: aldomontano – Instagram

Una foto scattata pochissimo tempo dopo il parto, affrontato con grande successo da Olga Plachina.

Una colazione di famiglia in cui il protagonista assoluto, è ovviamente il nuovo arrivato. Così Aldo Montano ha deciso di annunciare ai suoi fan di essere gioiosamente diventato papà per la seconda volta. Ecco le sue parole:

Ti sei fatto attendere ma finalmente ieri sera sei arrivato! Sei già molto coraggioso perché hai deciso di venire al mondo in un momento storico così difficile per tutti noi, ma d’altronde le cose facili non ci sono mai piaciute. Benvenuto Mario, insieme alla tua sorellina e alla nostra mamma speciale, sei la nostra medaglia più bella! E perché no la nostra ciliegina sulla torta!!

Aldo Montano, da sex symbol a papà e marito amorevole

Erano i primi anni 2000 e il nome di Aldo Montano era sulla bocca di tutti. In primis per le sue incredibili imprese sportive (la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene 2004 l’ha portato nella leggenda della scherma italiana), ma anche per le sue relazioni con donne bellissime e famose come Manuela Arcuri o Antonella Mosetti.

La stabilità vera è arrivata quando ha incontrato la sua Olga. L’ostacolista e modella russa classe 1996 ha rubato definitivamente il cuore del campione olimpico e non lo ha lasciato più.

Credit: aldomontano – Instagram

Si sono sposati nel 2016 e già un anno più tardi, nel 2017, sono diventati genitori per la prima volta. A rendere Aldo papà è arrivata la piccola Olimpia.

A 4 anni di distanza, è arrivata la seconda cicogna a casa Montano e non c’era notizia che avrebbe potuto portare più felicità di questa. L’arrivo di Mario potrebbe essere solo l’inizio di un anno fantastico per l’atleta che, a 42 anni, si appresta a partecipare all’ultima Olimpiade della sua gloriosa carriera.