Già mamma della piccola Melania, Laura Barriales è appena diventata mamma per la sua seconda volta

Dopo mesi di trepidante attesa, la nota attrice, modella e presentatrice Laura Barriales ha dato finalmente alla luce il suo secondo bambino. I tantissimi fan che la seguono su Instagram hanno visto, ieri pomeriggio, la prima foto del piccolo Romeo, stretto in un caldo abbraccio della sua mamma.

Credit: laurabarriales – Instagram

Come spesso accade per le donne che fanno parte del mondo dello spettacolo, Anche Laura aveva pubblicato aggiornamenti per tutto il periodo della sua gravidanza.

Il primo post a riguardo era arrivato lo scorso gennaio, quando ha annunciato al mondo intero di essere in dolce attesa. Ecco quali erano state le sue parole:

Poco più di due anni fa, ho condiviso con voi il giorno più importante della mia vita… la nascita di Melania! Oggi il mondo è cambiato, ma la gioia di vivere e dare vita deve continuare. E sono super felice di condividere con voi la mia seconda gravidanza. E questa volta arriva il maschietto. IT’S A BOY!

Fin da allora la gioia è stata davvero incontenibile. Laura è sposata dal 2017 con l’imprenditore italiano Fabio Cattaneo. E già nel 2018 i due erano diventati genitori per la prima volta, della bellissima Melania.

Sempre con lo stesso post, Laura aveva anche svelato quale sarebbe stato il sesso del nascituro. Un bel maschietto appunto.

Ad aprile, invece, la fantastica Laura aveva annunciato a tutti i suoi follower anche quale sarebbe stato il nome del bimbo. Lo ha fatto pubblicando l’ennesima meravigliosa foto, con il pancione in bella vista e insieme alla piccola Melania. Nella didascalia, un semplice: “Aspettandoti Romeo“.

Laura Barriales mamma per la seconda volta

Ieri è finalmente arrivato il grande giorno e tutto pare che sia andato per il meglio. Lo dimostra la foto pubblicata dalla stessa neo mamma bis che, ancora nel suo letto di ospedale, stringe forte a se il piccolo Romeo. Stando al sorriso di Laura, il parto è andato alla grande.

Credit: laurabarriales – Instagram

In poche ore, la sezione commenti del post ha raggiunto un gran numero di messaggi da parte dei fan, ma anche dalle tante amiche e colleghe del mondo dello spettacolo.

Tra i tanti spuntano, ad esempio, quelli di Melissa Satta, Federica Fontana, il motociclista spagnolo Jorge Lorenzo e Samantha De Grenet.