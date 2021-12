Fiocco azzurro in casa di Biagio Antonacci e Paola Cardinale. Dopo mesi in cui quella della gravidanza era stata solo una voce, mai confermata dai diretti interessati, oggi è arrivato l’annuncio più bello, quello della nascita del piccolo Carlo. Il cantante ha già fatto il pieno di like e commenti da parte dei fan, ma anche degli amici e colleghi del mondo della musica e dello spettacolo.

Credit: biagioantonacci – Instagram

Difficilmente il cantautore milanese classe 1963 pubblica momenti della sua vita privata sui social. Questa volta, però, non è riuscito a trattenere l’enorme gioia per questo lieto evento.

Nelle scorse ore, infatti, è venuto al mondo il piccolo Carlo. Ecco l’annuncio di Antonacci:

Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. È nato Carlo, mio figlio.

Bellissima anche la foto scelta per l’occasione. Un giovane albero al quale è legato un fiocco azzurro. Un vero inno alla nascita di una nuova vita, insomma.

In tantissimi hanno invaso la sezione commenti del post per congratularsi con i neo genitori. Tanti volti noti della musica e dello spettacolo italiano, tra cui Carlo Conti, Jovanotti, Rudi Zerbi, Gianni Morandi e tanti altri.

Si tratta del terzo figlio per Biagio Antonacci, ma solo il primo insieme alla giornalista Paola Cardinale, che a sua volta ha anche un’altra figlia nata da un precedente matrimonio.

Gli altri figli di Biagio Antonacci

Biagio e Paola Cardinale sono legati dal 2004. Lei, giornalista, era stata sposata per diversi anni con l’ex calciatore Massimo Brambati. Dalla loro relazione era anche nata una figlia, Benedetta.

Anche Biagio ha avuto un’altra importante relazione prima di conoscere Paola. È stato legato con Marianna Morandi e da lei ha avuto i suoi primi due figli, che tra l’altro hanno egregiamente seguito le orme musicali di suo padre.

Credit: biagioantonacci – Instagram

Giovanni, il più giovane dei due, è presentatore radiofonico e cantautore emergente. Mentre Paolo, il più grande, è uno dei nomi più noti nel campo della scrittura di canzoni. Ha contribuito a scrivere alcuni dei testi delle canzoni più di successo del momento. Giusto per citare alcuni degli artisti con cui ha collaborato, si possono menzionare Nek, Annalisa, Francesco Renga, Alessandra Amoroso e, per ultimi, Fedez e Orietta Berti per la hit dell’estate scorsa “Mille”.