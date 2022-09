Biagio di Maro escluso dal cast di Uomini e Donne: il motivo

Senza alcuna ombra di dubbio Biagio Di Maro è uno dei concorrenti più chiacchierati di Uomini e Donne. Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, il cavaliere sarebbe stato escluso dal programma condotto da Maria De Filippi. Il motivo? Scopriamolo insieme!

La maggior parte delle persone conosce Biagio Di Maro per essere un celebre concorrente di Uomini e Donne. Il cavaliere è apparso per la prima volta nel programma condotto da Maria De Filippi nell’anno 2020. Nel corso della sua partecipazione ha corteggiato diverse donne tra cui Gemma Galgani.

Le registrazioni per la nuova stagione di Uomini e Donne sono già inziate e alcuni spettatori non hanno potuto non notare l’assenza di Di Maro negli studi Elios. Ma perchè il cavaliere non parteciperà più a Uomini e Donne? Attualmente non siamo a conoscenza della ragione esplicita per cui il napoletano non farà parte del cast ufficiale. Tuttavia sembra che sia una scelta presa in considerazione da Maria De Filippi.

Infatti, secondo alcuni rumors che circolano in rete, la celebre conduttrice avrebbe escluso il cavaliere dal suo reality a causa di alcuni suoi comportamenti poco eleganti che ha avuto con alcune dame. A confermare tale notizia è stato anche il profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover gestita da Lorenzo Pugnaloni.

Il percorso di Biagio Di Maro a Uomini e Donne

Biagio di Maro aveva deciso di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare Gemma Galgani. Dopo che la dama ha declinato l’invito, il cavaliere ha inziato una conoscenza con Sabrina Ricci e Maria Tona le quali successivamente hanno deciso di interrompere la frequentazione. Dopo aver frequentato Angela Paone, Isabella Ricci e Sara, Biagio inizia a conoscere Elena a cui chiede di uscire insieme dal programma. Peccato che la dama ha rifiutato l’invito dicendo di conoscersi da poco tempo.