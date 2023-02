Biagio Di Maro rompe il silenzio sull’addio a Uomini e Donne: “Non chiedo scusa”

Biagio Di Maro è stato un famoso concorrente di Uomini e Donne nel trono over. Nel corso delle puntate più recenti, l’ex cavaliere ha abbandonato il programma condotto da Maria De Filippi dopo che quest’ultima lo ha invitato ad andare via. Adesso, è lui a rompere il silenzio in merito alla questione. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Biagio Di Maro non le manda a dire a tutte le persone che lo hanno criticato dopo essere stato cacciato da Uomini e Donne. Maria De Filippi lo aveva invitato a lasciare il programma a causa dei suoi comportamenti scorretti nei confronti di alcune dame.

A distanza di qualche settimana dall’accaduto, l’ex cavaliere ha deciso di difendersi dalle numerose critiche che in molti gli hanno scagliato contro. Queste sono state le sue parole:

La convinzione che io voglia solo una cosa dalle donne la hanno in molti e mi dà molto fastidio. Mi rendo conto di partire a mille nelle frequentazioni, tra cene e attenzioni, ma di certo non lo faccio perché voglio portarmi a letto le dame o “usarle”, che sia chiaro una volta e per tutte. lo sono fatto così, mi piace essere galante e non pretendo nulla in cambio.

Biagio non ha alcuna intenzione di tornare sui propri passi. Al contrario, continua a sostenere le proprie ragioni e non vuole porgere le scuse a nessuno:

Non credo di dover chiedere scusa a nessuno, perché ho sempre dato tutto quello che potevo. Però credo che qualcuna dovrebbe chiedere scusa a me.

