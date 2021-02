Bianca Atzei, avete mai visto la sua casa? Un appartamento in stile shabby chic a prova di gatto

Bianca Atzei è una delle cantanti più talentuose e più amate del nostro paese e su questo non sembrano esserci proprio dubbi. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi, da tempo si è trasferita in un nuovo appartamento a Milano. Dopo la fine della storia d’amore con Max Biaggi, la cantante ha deciso di cambiare area. Così si è trasferita in un nuovo appartamento, arredandolo a proprio gusto. Sembra aver fatto un mix di stili, mettendo in piedi una casa giovanile, ma dai tocchi classici che non guastano mai. E voi, avete mai visto la casa di Bianca Atzei?

Le foto della casa di Bianca Atzei

La cantante vive in uno splendido appartamento che si trova nel cuore di Milano. Bianca ha scelto di arredare la propria casa, seguendo uno stile shabby chic, molto amato e molto popolare in questi ultimi anni. Partiamo dal salone, dove si trova un elegante divano con dei morbidi cuscini, tutto total black. A contrasto con il colore del divano ci sono le tende rigorosamente bianche, ed un tappetino dalla fantasia floreale che richiama un pò i vecchi tempi.

Nella zona living Bianca ha disposto altri mobili minimal, ovvero un tavolo di colore grigio antracite, un comò in legno di colore bianco ed uno specchio a forma di cuore. Questo elemento d’arredo rispecchia tanto la personalità della cantante, che come sappiamo è molto dolce e romantica. Il luogo preferito di Bianca è la cucina, completamente bianca e ricca di design. Questa ha due forni alti, dei lampadari in acciaio, un piano di lavoro molto comodo e tanti accessori.

Bianca ama tanto cucinare e preparare dei piatti prelibati per se e per i suoi amici e familiari. Sembra che tra tutto, le piaccia tanto cucinare dei dolci. Proseguiamo con il tour della casa di Bianca, parlando della camera da letto. Ovviamente in questa stanza è presente un letto a due piazze con la testiera blu botte.

Il bagno è la zona dove Bianca si rilassa dopo una lunga giornata di lavoro. I colori predominanti di questa stanza sono il beige, il bianco e l’arancione. Come abbiamo detto, Bianca Atzei è andata a vivere in questo appartamento, dopo la fine della storia d’amore con Max Biaggi.

