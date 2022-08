Bianca Atzei, con il suo compagno Stefano Corti al fianco, sta vivendo il periodo più bello della sua vita. I due, infatti, sono in dolce attesa del loro primo figlio. Una gioia che però arriva a solo un anno di distanza dal dolore di un aborto. La cantante, sui social, ha spiegato come è riuscita a riprendersi da quel trauma tremendo che l’ha segnata nel profondo.

Un turbinio di emozioni contrastanti. Questi sono stati gli ultimi anni di vita di Bianca Atzei. A inizio del 2021 aveva annunciato di essere incinta per la prima volta.

Si sentiva già mamma, ha raccontato, ma una tragedia ha voluto che quello non fosse il momento giusto.

A ottobre dello stesso anno, infatti, Bianca ha avuto un’interruzione di gravidanza che ha messo a dura prova la sua vita. Un trauma profondo che la stessa Atzei ci ha messo molto tempo a superare.

Poi è arrivato il 2022 e una seconda occasione è arrivata. Circa un mese fa, con la felicità nel cuore, la cantante e il suo compagno, l’inviato de Le Iene Stefano Corti, hanno annunciato di essere di nuovo in dolce attesa. E sta volta pare proprio che tutto stia filando per il verso giusto.

Bianca Atzei si sta godendo questo momento al massimo della positività e felicità. Sente di meritarselo, dopo tanto dolore.

Nella sezione storie del suo account Instagram, lo stesso in cui in questo periodo non si tira mai indietro nel mostrare con orgoglio il suo pancino, ha voluto rispondere alle domande dei suoi fan riguardo alla gravidanza.

Un utente le ha chiesto se preferisce un maschietto o una femminuccia. Lei, dopo aver spiegato che non le cambia molto e che le basta che stia bene, ha comunque rivelato che l’idea di un maschietto l’ha sempre fatta impazzire.

Poi un’altra domanda, questa volta molto più personale. Una follower le ha chiesto: “Come hai trovato la forza di riprovare? Io dopo anni di negativi sono a pezzi“.

La risposta della cantante è stata molto dolce e allo stesso tempo è servita a spiegare come lei stessa abbia ritrovato il coraggio per riprovare a diventare mamma.

Non è facile all’inizio, per molti mesi non ne ho parlato e non mi sentivo pronta. Ogni volta che Stefano provava a chiedermelo, io non mi sentivo di affrontarlo e di riprovare. Poi è successo, naturalmente, il desiderio, il ritornare a sperarci, ad andar avanti e volerlo profondamente. So quanto puoi sentirti affondare, a pezzi. Però dobbiamo prima star bene noi, interiormente. Questo vale per tutto. Altrimenti non riusciremo mai in niente.