Tommaso Zorzi, la dedica a Francesco Oppini per il suo compleanno

Fracesco Oppini compie 39 anni e il vincitore del GF Vip non perde occasione per esprimere tutto il suo affetto all'amico

Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, ha compiuto 39 anni. L’ex gieffino, reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip, ha mantenuto con Tommaso Zorzi uno stretto rapporto di amicizia creatosi all’interno della casa più spiata d’Italia. Nel giorno del suo compleanno, Tommaso Zorzi ha rivolto una commovente dedica al suo speciale amico.

Durante la puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì 5 aprile, l’opinionista Tommaso Zorzi ha stupito tutti con il suo gesto. Allo scoccare della mezzanotte, infatti, ha invitato tutti i presenti in studio ad un applauso per augurare all’amico Francesco Oppini buon compleanno.

Ma le sorprese per il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini non sono terminate lì. Infatti, a seguito di questo emozionante gesto, non è mancata la dedica commovente dedica del vincitore del Grande Fratello Vip al suo amico del cuore.

Queste sono state le parole di Tommaso Zorzi per Francesco Oppini:

Questa è la foto che più ci rappresenta. Io che mi fingo offeso per avere le tue attenzioni e tu che cerchi di comprarmi con l’alcol. Non posso esprimere a parole quanto io mi senta fortunato a chiamarti “Il mio Franci” e spero di essere sempre all’altezza della tua amicizia. Ti voglio bene Francesco Maria Oppini.

Sono state queste le parole del vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi che hanno emozionato Francesco Oppini. Dall’altra parte, però, non è mancato il ringraziamento del 39enne il quale ha espresso tutto l’affetto nei suoi confronti.

Ricordiamo che Francesco Oppini e Tommaso Zorzi si sono conosciuti durante l’esperienza al GF Vip. Giorno dopo giorno i due si sono pian piano avvicinati fino a creare un solido rapporto di amicizia che è rimasto tale anche al di fuori della casa più spiata d’Italia. I due, dopo l’avventura al Grande Fratello Vip, sono più uniti che mai e vivono questo rapporto di amicizia, effetto e stima reciproca.