Bianca Atzei in ospedale con il piccolo Noa: “Lo stomaco si stringe”

La febbre non voleva scendere, così Bianca Atzei è corsa in ospedale con il piccolo Noa: "Il cuore di mamma si rattrista"

Momenti di preoccupazione per Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti. Ieri la cantante è stata costretta a portare il suo bambino di 7 mesi, Noa, in ospedale. Aveva una febbre alta, che non voleva scendere.

Bianca Atzei ha condiviso il momento sui social, gettando nella preoccupazione tutti i suoi numerosissimi fan. Ha pubblicato una foto con il piccolo Noa in braccio, accompagnandola con queste parole:

Febbre che non passa per Noa. Così una bella vesitina al pronto soccorso. Niente di grave per fortuna ma il mio cuore, il cuore di mamma, come quello di tutti i genitori in queste situazioni, si rattrista e lo stomaco si stringe.

Come non comprendere la preoccupazione di una neomamma, le corse in ospedale, l’ansia e gli occhi lucidi. Bianca Atzei è diventata mamma da soli 7 mesi e ogni giorno sta imparando ad affrontare quel nuovo e meraviglioso regalo che la vita le ha fatto, la maternità. Noa è ancora piccolo e una febbre così alta ha portato la sua mamma e il suo papà a correre in ospedale.

Bianca Atzei e la nascita del piccolo Noa

Lo scorso gennaio, l’amatissima cantante, dopo 9 mesi di trepidante attesa, ha stretto tra le braccia il suo bambino. Il primo figlio con l’inviato de Le iene Stefano Corti.

Bianca Atzei aveva già scoperto di essere incinta nel 2021, ma la gravidanza si era conclusa con un aborto spontaneo.

Nei successivi mesi c’era stato solo dolore e preoccupazione, ma fortunatamente l’amore del suo Stefano Corti l’ha aiutata a rimettersi in piedi e a riprendere pezzo per pezzo la sua vita, fino alla bellissima notizia di una nuova gravidanza.

Il loro sogno alla fine si è realizzato e hanno riempito d’amore la loro vita. Il 18 gennaio 2023 è nato il piccolo Noa Alexander.