Bianca Balti confessa: “Rischio un tumore, mi rimuoveranno tube e ovaie”

In questi ultimi giorni il nome di Bianca Balti è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. La modella ha fatto una confessione che ha fatto preoccupare tutti i suoi fan. Stando infatti alle sue parole, Bianca Balti dovrà sottoporsi ad un intervento che le rimuoverà tube e ovaie.

In autunno Bianca Balti si sottoporrà ad un intervento che ha lo scopo di eliminare tube e ovaie. Tale decisione deriva in seguito alla diagnosi di BRCA1. É questo il motivo per cui la nota modella ha deciso di sottoporsi all’operazione. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Questo autunno rimuoverò le ovaie e le tube a causa della diagnosi di BRCA1 che ho ricevuto. Sottopormi a un intervento importante come la doppia mastectomia e la ovariectomia (o la isterectomia) quando i seni e le ovaie sono sani è una scelta complicata e personale. Non può e non deve essere ridotta a un giudizio.

E, continuando, Bianca Balti ha concluso:

Ammiro il coraggio delle donne che lo hanno fatto prima di me e grazie alle testimonianze di chi mi ha scritto nell’ultima settimana ho trovato anche io la forza che non pensavo di avere.

La decisione della modella è arrivata anche dopo aver ascoltato la testimonianza di alcune donne che si sono ritrovate nella sua stessa situazione.

Bianca Balti e la decisione di avere il terzo figlio

Nonostante l’intervento a cui dovrà sottoporsi in autunno per eliminare la possibilità di insorgenza di un tumore, Bianca Balti non ha escluso la possibilità di avere un terzo figlio. Ricordiamo che la modella è già mamma di due bambini e, riguardo questo argomento, ha dichiarato: