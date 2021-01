Bianca Guaccero spiazza tutti: “Stiamo decidendo come rimandare indietro i regali di nozze”

Bianca Guaccero va ogni giorno in onda su Rai Due, al timone del programma Detto Fatto, che le ha creato qualche piccolo problema a causa del celeberrimo tutorial sul modo in cui fare la spesa in modo sexy. Scontata la “squalifica”, la dirigenza Rai ha deciso di riaffidarle le chiavi dello show pomeridiano e, durante la prima puntata, la bitontina ha porto umilmente le scuse.

Bianca Guaccero: dolce feeling

Ufficialmente single, a Bianca Guaccero le testate appioppano regolarmente vari flirt, che, nonostante le smentite della diretta interessata, tengono comunque banco. L’effetto passaparola crea delle situazioni ai limiti del paradossale. Di recente, si è scritto di un dolce feeling con Luca Bizzarri, componente del bravissimo duo comico Luca e Paolo.

Regali di nozze

Ieri in studio, durante la consueta rubrica che Jonathan Kashanian tiene sul gossip, è stato proprio l’ex concorrente (e vincitore) del Grande Fratello a tirare fuori il pettegolezzo. A Bianca Guaccero ha rivelato di aver scoperto il giorno prima, cercando su internet, di una liaison con Luca Bizzarri. Dunque, le ha chiesto perché lui non l’abbia saputo.

Di rimando, Bianca Guaccero ha spiegato di non sapere cosa abbia spinto i giornalisti nel raccontare tale storia né come sia nata. Addirittura Luca non lo conosceva personalmente. Poi sono diventati amici. Hanno iniziato a scriversi su Instagram ed hanno stretto un ottimo rapporto. Si sono peraltro presi in giro sui regali di nozze, su come rispedirli indietro visto che non si sposano più.

Domande sviate

Con l’ironia riconosciutale dai fan, l’attrice e presentatrice ha sviato abilmente le domande, malgrado Jonathan abbia provato a strapparle delle ulteriori dichiarazioni.

Bianca Guaccero: mai porre limiti alla provvidenza

A quanto pare i rumors erano completamente privi di fondamento, ma, se non altro, hanno avuto dei risvolti positivi, gettando le basi per un’amicizia tra Luca e Bianca. Saranno anche qualcosa di più un giorno? Gli ammiratori della pugliese incrociano le dita!