Big Mama, la regina dark della prima serata del Festival di Sanremo

Dal bullismo a Sanremo con tutto il suo splendore "dark". Big Mama, bellissima e determinata come non mai.

Big Mama, al secolo Marianna Mammone, ha presentato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo il suo brano “La rabbia non ti basta”. La canzone sarebbe dedicata al riscatto e alla trasformazione, un tributo alla se stessa del passato.

Big Mama è arrivata sul palco con grande classe, convinzione e con un outfit che ha lasciato tutti a bocca aperta. Un dettaglio davvero originale sono le unghie, delle vere opere d’arte. Ovviamente, non si è trattato dell’unico elemento degno di nota: la performance e l’abito che ha sfoggiato hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Questa sul palco dell’Ariston rappresenta la sua prima partecipazione all’evento, un debutto che segue la collaborazione nel 2023 con Elodie. Con la cantante romana, Big Mama aveva duettato nella serata dedicata alle cover dello scorso Festival in cui si erano esibite in “American woman”.

Adesso, a Sanremo 2024 Big Mama si esibisce da sola, portando con sé grinta e determinazione conquistate a fatica nella sua vita. L’artista campana, e di soli 23 anni di età, ha scelto di essere protagonista e orgogliosa della sua giovane vita, senza mascherare nulla al pubblico.

La cantautrice e rapper dalla provincia di Avellino ha affrontato pregiudizi e critiche in molteplici occasioni nella sua vita di donna e artista. Già da giovane, l’artista ha dovuto sopportare commenti feroci sul suo aspetto fisico ed è stata vittima di bullismo a causa del suo peso. Big Mama ha raccontato anche di essere arrivata anche a subire lanci di pietre in quello che lei stessa ha definito essere parte naturale del “pacchetto bimba grassa”.

La sua reazione iniziale è stata chiudersi in se stessa e rispondere con rabbia. Ma ha poi compreso che questo non era il percorso giusto. Marianna Mammone, ancor prima che Big Mama, ha scelto l’amore verso se stessa, l’accettazione, e ha trasformato la rabbia in energia positiva. Il suo percorso, prima di ogni altra cosa, doveva darle modo di affrontare le insicurezze. La musica e il suo talento, in questa strada, le ha dato anche una grande mano. Il suo approccio, inoltre, l’ha resa una giovane donna forte, capace di rappresentare oggi un’icona body positive.

Il “total black” portato a Sanremo e il look dark mozzafiato le hanno conferito ancora più carica, visti anche i contenuti del brano che porta in gara. Nel corso della sua esibizione all’Ariston, Big Mama ha indossato un abito strapless con gonna e trasparenze sui fianchi, realizzato da Lorenzo Seghezzi. Il dettaglio che ha catturato l’attenzione di tutti è stata però la nail art. L’artista ha sfoggiato unghie extra lunghe con dettagli scultorei davvero elaborati.