Vanessa Incontrada vittima di body shaming dopo essere apparsa sulla copertina di un noto giornale

In questi ultimi giorni Vanessa Incontrada è tornata ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. Dopo essere apparsa sulla copertina del settimanale ‘Nuovo’, molti hanno sostenuto che l’attrice e conduttrice sia rimasta vittima di body shaming. Ecco cosa è successo ad una dei personaggi più amati del piccolo schermo italiano.

Vanessa Incontrada torna ad essere protagonista del gossip. In questi ultimi giorni il settimanale ‘Nuovo’ ha condiviso uno scatto, posto sulla copertina del giornale, che ritrae l’attrice e conduttrice in bikini a Follonica. Dopo la pubblicazione di tale immagine, gli utenti hanno accusato il giornale di aver attuato body shaming nei suoi confronti.

L’immagine in questione, dunque, ha scatenato non poche polemiche dal momento che si tratta di uno scatto del tutto naturale. Sembra che l’attrice sia stata immortalata durante un momento di relax durante le riprese della fiction di Canale 5 Fosca Innocenti 2, dove recita al fianco dell’attore Francesco Arca.

Vanessa Incontrada vittima di body shaming: volano polemiche sul giornale che ha messo la foto dell’attrice in copertina

Anche se all’immagine non è stato accompagnato alcun giudizio riguardo il fisico della conduttrice, molti sostengono che lo scatto sia al limite del body shaming. Molti non hanno potuto fare a meno di criticare il settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Sono molte le persone che sostengono che il giornali ha messo volontariamente Vanessa Incontrada in copertina per far notare come sia cambiata nel tempo.

Non è la prima volta che Vanessa Incontrada viene criticata per la sua fisicità. Poco tempo fa, infatti, gli utenti del web hanno posto l’attrice al centro di una serie di critiche. Il motivo? Aver condiviso uno scatto sulla sua pagina Instagram in cui correva.

In quell’occasione molti hanno lasciato sotto lo scatto in questione commenti negativi riguardo la sua fisicità. Nello foto apparsa sul settimanale ‘Nuovo’ molti hanno sostenuto che non fosse lei. Sicuramente si tratta di un’immagino al naturale ma per alcuni i responsabili del settimanale hanno esagerato.