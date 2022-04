Scopre in diretta di essere stato tradito dalla fidanzata, ma non solo, con il suo migliore amico

Il Big Show condotto da Enrico Papi in onda su canale 5 sta appassionando il pubblico con le sue storie controverse. Di solito i protagonisti del programma sono persone comuni, che in maniera inconsapevole, per una sera, diventano dei big, realizzando i loro sogni.

La storia che andiamo a raccontare è quella di Nick Barbiani un TikTok influencer di successo, che è stato protagonista della puntata di Big show. Un siparietto esilarante portato in scena con la collaborazione di Cristina D’Avena.

Andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. L’amico di Nick, protagonista della storia, vuole confessare alla star influencer, una scappatella avuta con una sua fidanzata. Il tutto è avvenuto l’anno scorso. Così si mette in scena una simpatica gag.

Papi invia Cristina D’Avena, per mettere al corrente il ragazzo del tradimento subìto. Così nel cuore della notte, su una gru la cantante dei cartoni animati si fa tirare su fino al secondo piano del balcone del mal capitato.

L’inviata comincia così ad intonare Kiss me Licia in versione rivisitata. Dal teatro Manzoni si innalza una risata generale. La reazione del ragazzo è a dir poco incredula, basita e delusa allo stesso tempo.

Cristina D’Avena, cantando la sua canzone con parole rivisitate, fa sapere alla star del web che è stato tradito non solo dalla sua ragazza, ma anche dal suo migliore amico. Ma il peggio deve ancora arrivare. Il tradimento è avvenuto a casa di Nick.

L’amico ha approfittato della sua assenza e ha usufruito del suo letto per consumare una notte di follia con la sua ragazza. Il ragazzo è basito e senza parole. Enrico Papi non trattiene le risate e la cantante cerca in qualche modo di consolare l’incredulo Barbiani.