BigMama commossa a Verissimo: “L’amore che provo per lei non l’ho mai provato”. Chi è la compagna della cantante e che lavoro fa

Tutti hanno potuto condividere un momento emozionante a Verissimo nella puntata che ha visto come ospite BigMama. La cantante di Avellino ha già commosso il pubblico con la sua grinta e la sua musica sul palco dell’Ariston, mettendo sotto i riflettori la sua arte e, soprattutto, la sua persona.

Durante l’ospitata di sabato 11 marzo, la conduttrice Silvia Toffanin ha regalato a BigMama una sorpresa inaspettata: un videomessaggio della sua fidanzata, Maria Lodovica Lazzerini. Il gesto d’amore in trasmissione ha commosso la cantante, che non si aspettava di vedere la sua compagna in televisione, data anche l’esposizione mediatica esigua della coppia.

Maria Lodovica ha espresso parole di profonda ammirazione per BigMama nel messaggio dedicato a lei, elogiando la determinazione e il talento dell’artista. La compagna della cantante ha anche ringraziato la sua metà per averle dato l’opportunità di collaborare con lei alla canzone “La Rabbia Non Ti Basta”, quella presentata alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Le parole di Maria Lodovica sono state prima di tutto un’occasione per farle anche gli auguri di compleanno. In trasmissione, a Verissimo, Maria Ludovica ha detto alla sua BigMama:

Ti faccio questo video per farti gli auguri di buon compleanno e per dirti davanti a tutti di quanto sono fiera e orgogliosa di te per tutto quello che hai fatto in questi anni e in questi ultimi mesi che sono stati sotto gli occhi di tutti. […] Sei un grande esempio di determinazione, sei una persona che quando si mette in testa qualcosa si impegna giorno e notte per raggiungerlo.

La risposta di BigMama, proprio dopo la sorpresa durante il programma di Silvia Toffanin è stata delle più dolci. Visibilmente commossa, BigMama ha ringraziato la sua fidanzata per le sue parole e per il suo amore. Scherzosamente ha chiesto alla conduttrice “Ma quanto l’avete pagata per fare questa cosa?”. Sulla relazione ha anche continuato:

Sono felicissima di questa relazione che spero sia quella definitiva della mia vita perché l’amore che io provo per lei non l’ho mai provato in nessun’altra relazione. Qualcosa di speciale. Ci siamo trovate. Lei è la mia prima ragazza effettiva e io sono la sua, ci siamo costruite mattone dopo mattone e stiamo molto bene insieme. Ci rispettiamo, ci aiutiamo, scriviamo dei pezzi benissimo insieme e abbiamo questa casetta bella! Manca solo un cane!

La storia d’amore tra BigMama e Maria Lodovica è nata da poco, ma è già un legame profondo e speciale. Le due donne si sostengono a vicenda e collaborano anche professionalmente. La loro storia è un esempio di come l’amore possa sbocciare tra due persone indipendentemente dalla loro provenienza, qualunque sia il loro “ambiente”. Un messaggio importante, quella di questa coppia LGBT che arriva in un programma di grande visibilità come Verissimo.