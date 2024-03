“Non ho avuto paura di morire, volevo tornare a cantare” la cantante reduce da Sanremo ha raccontato la lotta contro la brutta malattia: come sta oggi

BigMama è stata ospite a Verissimo nella puntata di domenica 10 marzo. La cantante, reduce dal grande successo alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, ha condiviso la sua storia. La giovane artista, infatti, ha raccontato di esperienze difficili e delicate, ognuna ha lasciato un’impronta duratura sulla sua vita. Non solo il peso della sofferenza, ma anche qualcosa che ha cambiato in modo permanente la sua esistenza.

La sua esibizione sul palco dell’Ariston con la canzone “La rabbia non ti basta” è stata l’espressione di uno stato d’animo intenso, oltre che la narrazione di un’esperienza vissuta. Lo ha spiegato BigMama in trasmissione da Silvia Toffanin:

La rabbia è sempre stata il mio scudo, sono sempre stata molto aggressiva. Tuttavia, ho cercato di trovare un aspetto positivo nella mia rabbia. Da bambina, ero molto vanitosa. Le persone che mi circondavano hanno spento la mia luce, ma oggi sono riuscita a trovare il sole. Sono stata vittima di bullismo fin da piccola, ero molto giovane. Non ero mai stata una bambina magra e mi hanno persino lanciato pietre. Per quei ragazzini, il modo di ottenere potere era quello di farmi del male. Ma come mi vendico? Vivo la mia vita al meglio, questa è la mia vendetta.

L’intervista della ventiquattrenne è stata un momento di grande sincerità, in cui BigMama non ha esitato a raccontare le emozioni vissute durante i momenti più difficili della sua vita. È servita grande forza interiore e, soprattutto, la capacità di rialzarsi, cercando di trovare in fretta nuove consapevolezze, anche dopo aver attraversato momenti di dolore. BigMama ha parlato di un’esperienza di violenza subita:

A sedici anni ho subito un abuso sessuale. Me ne sono resa conto solo molto tempo dopo, tre anni dopo. Non avevo il coraggio di confessarlo a casa. Non avevo realizzato ciò che mi era successo. Pensavo che fosse normale che una ragazza fosse rinchiusa in un bagno durante una festa. […] Mi sentivo sporca, non mi consideravo una bambina innocente. Non avevo il coraggio di dirlo a casa, perché non si parlava di queste cose. Pensavo che fosse normale essere chiusa in un bagno durante una festa. Non ho denunciato. È importante denunciare, sempre, e purtroppo l’ho capito troppo tardi.

Dopo alcuni anni, BigMama ha dovuto affrontare un’altra sfida con coraggio: la scoperta di un tumore. Nel 2020, infatti, le è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin. L’amore per la musica è stato un carburante che l’ha sostenuta nei momenti difficili, alimentando la sua voglia di tornare a esibirsi. La musica, racconta l’artista, l’ha “tenuta in vita”. Il momento più difficile è stato poi tornare a osservare le conseguenze delle terapie e delle cure. Racconta BigMama:

Non avevo più le sopracciglia, avevo preso peso. Ma poi ho capito che stavo affrontando qualcosa di estremamente difficile e l’aspetto fisico non aveva importanza. Non ho avuto paura di morire perché sapevo che, dopo i sei mesi di terapia, sarei tornata a cantare. Era il mio obiettivo.

Naturalmente, non poteva mancare una parole in riferimento all’amore. Senza mezzi termini, la cantante risponde rivela di essere “profondamente innamorata”. BigMama è fidanzata, vive insieme alla sua compagna e con lei, ad oggi, sta portando avanti una relazione matura. “Lei è il mio primo vero amore e stiamo davvero bene insieme”, racconta l’artista.