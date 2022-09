Ryan Reynolds scopre di avere un tumore grazie ad una scomessa persa

La maggior parte delle persone conosce Ryan Reynolds per essere uno degli attori più amati e seguiti nel mondo del cinema. Insieme a sua moglie Blake Lively, i due oggi rappresentano una delle coppie più invidiate del mondo. Tuttavia, di recente il celebre attore canadese ha scoperto di avere un tumore grazie ad una scommessa persa. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso degli ultimi giorni, Ryan Reynolds è finito al centro delle news a dopo aver scoperto di essere malato grazie ad un scommessa persa. Infatti, l’attore canadese si è sottoposto ad una colonscopia in diretta tv quasi per gioco ma non si aspettava che questo avesse potuto salvargli la vita.

La vicenda risale a quando l’attore canadese ha fatto una scommessa con un suo amico, Rob McElhenney affermando che quest’ultimo non era capace di parlare fluentemente il gallese. Tuttavia l’attore canadese si sbagliava e alla luce di questo ha perso inevitabilmente la scommessa.

In un secondo momento i due si sono sottoposti ad una colonscopia in diretta tv. L’esame eseguito dal gastrointerologo Jonathan LaPook quasi per gioco, in realtà ha permesso all’attore canadese di scoprire di avere un piccolo polipo sul lato destro del colon.

Alla luce di questo, Reynolds ha potuto intevenire tempestivamente per rimuoverlo. Al contrario, se l’attore non avesse mai effettuato la colonscopia, non ne sarebbe mai venuto a conoscenza e di conseguenza il polipo si sarebbe trasformato in un cancro pericoloso. Questa vicenda è diventata uno stimolo per fare campagne di sensibilizzazione in America dove il tumore del colon è uno dei più diffusi. Per tanto, l’esperienza del marito di Blake Lively è diventata oggetto di uno spot televisivo mirato alla prevenzione.