Anche se in maniera non del tutto diretta, è comunque arrivato il tenero annuncio da parte di Blake Lively e suo marito Ryan Reynolds. La bellissima coppia di attori ha infatti da poco accolto in casa il quarto figlio. Durante la notte del Super Bowl, la coppia ha pubblicato delle foto in cui l’attrice di Gossip Girl non ha più il pancione.

Credit: blakelively – Instagram

Una notte speciale negli Stati Uniti d’America sotto tanti punti di vista, quella di domenica sera. Allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, si è disputato il 57esimo Super Bowl, l’evento sportivo più atteso dell’anno.

Di fronte si sono trovati i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles e a trionfare sono stati i primi, con un punteggio di 38 a 35.

Aldilà del lato sportivo dell’evento, a catturare l’attenzione dei spettatori è stato ovviamente l’half time show, condotto magistralmente da una straordinaria Rihanna.

La pop star, oltre a incantare con la sua voce e le sue coreografie, ha sorpreso tutti presentandosi con il pancione in bella vista, annunciando così la sua seconda gravidanza.

Contemporaneamente, anche un’altra stella dello spettacolo a stelle e strisce ha dato, a modo suo, un tenero annuncio. Si tratta di Blake Lively, la bellissima attrice protagonista di Gossip Girl.

Quarto figlio per Blake Lively e Ryan Reynolds

Come tutti sanno la Lively è sposata dal 2012 con l’attore Ryan Reynolds e insieme formano una delle coppie più glamour e amate dal pubblico.

Insieme hanno creato una bellissima famiglia. Nel 2014 è nato il loro primo figlio, James, che oggi ha 8 anni. Nel 2016 è nata Inez, che di anni ne ha invece 6, e nel 2019 hanno invece accolto la piccola Betty, che di anni oggi ne ha 3.

Nei mesi scorsi avevano annunciato la quarta gravidanza, senza però svelare il sesso, il nome o la presunta data di nascita.

Nascita che, a quanto pare, è avvenuta proprio in questo periodo.

La notte del Super Bowl l’attrice ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono insieme al marito Ryan e alla suocera Tammy. Niente di particolare, si direbbe, se non fosse che è impossibile non notare che il suo pancione è sparito.

Il piccolo o la piccola è quindi venuta al mondo nei giorni scorsi, anche se né la neo mamma, né il neo papà, hanno dato notizie o conferme dirette a riguardo.