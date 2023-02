Blanco a Sanremo, la madre del cantante rompe il silenzio: “Stiamo esagerando”

Una giornalista de La Vita in Diretta è riuscita a mettersi in contatto con la madre del cantante

Blanco è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di questi ultimi giorni. Il gesto di cui il cantante si è reso protagonista sul palco dell’Ariston lo ha posto al centro di numerosi gossip e polemiche. In un servizio mandato in onda a La Vita in Diretta, una giornalista è riuscita a mettersi in contatto con la madre di Blanco. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato la donna.

La madre di Blanco ha deciso di rompere il silenzio e rispondere a tutte le polemiche che riguardano la sfuriata di cui il cantante si è reso protagonista durante la prima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo. In questi giorni a La Vita in Diretta è stato mandato in onda un servizio in cui la madre di Riccardo Fabbriconi, questo il vero nome del cantante, ha rotto il silenzio riguardo le polemiche che hanno coinvolto suo figlio.

Come già anticipato, una giornalista de La Vita in Diretta ha raggiunto Cavalgese, la cittadina in provincia di Brescia da cui proviene Blanco. Inutile dire che tutto il paese è dalla parte di Riccardo. Una cameriera di un bar, intervistata dalla collega di Alberto Matano, si è espressa in merito a questa situazione con queste parole:

Era tutto programmato.

Successivamente la giornalista è riuscita a contattate telefonicamente la madre di Riccardo Fabbriconi. La donna ha dichiarato che il gesto di cui si è reso protagonista sui figlio a Sanremo non le è piaciuto per niente, anche se era tutto concordato. Nella sua esibizione, infatti, Blanco avrebbe dovuto ispirarsi al videoclip del suo ultimo brano ‘L’isola delle rose’.

Queste sono le parole che la madre di Blanco ha rilasciato alla giornalista de La Vita in Diretta:

Riccardo è stato il primo a capire di aver esagerato, ha chiesto scusa. È un ragazzo di venti anni, non si può distruggere una persona psicologicamente.

E, continuando, la madre del cantante ha aggiunto: