Non si spengono le polemiche sulla prima serata del Festival di Sanremo. L’esibizione di Blanco ha segnato la 73esima edizione dello show televisivo più amato dagli italiani.

Il giovane artista ha voluto scusarsi con una lettera, scritta a mano, alla fine della puntata e pubblicata alle 4:30 del mattino. Un post sul profilo ufficiale di Blanco, che non è servito a spegnere il fuoco e che ha accesso ulteriori dibattiti.

“Chiedo scusa alla città dei fiori”.

“Cadono fiori, Ariston

Si spezzano fiori, Ariston

Cala il sipario, Ariston

Ti ho messo in lacrime

come la mia mamma, Ariston

Mi hai visto fragile come un bimbo…

E qui, proprio qui,

dove mi hai insegnato a correre,

sono caduto…

Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston

Ma poi…

Rido, rido, rido, rido, rido, rido e grido

Perché non sono perfetto come mi volevi

Ma finalmente sono me stesso

Ti voglio bene, Ariston

Con tutta la mia follia”.

Blanco distrugge la scenografia

È salito sul palco dell’Ariston ed ha iniziato a cantare la sua canzone. Per tutto il tempo, Blanco si è toccato l’auricolare, cercando di far capire alla regia che aveva problemi con l’audio. Si è anche fermato diverse volte, perché non riusciva a cantare.

Alla fine, ha deciso di “divertirsi lo stesso” o almeno questa è stata la sua giustificazione ed ha iniziato a prendere a calci i vasi di rose, sistemati appositamente per accompagnare il suo brano “L’isola delle rose”.

Amadeus si è mostrato sorpreso, ma allo stesso tempo in grado di reagire con il sorriso. Ha domandato a Blanco il perché della sua reazione e l’artista si è semplicemente giustificato dicendo che aveva problemi d’audio ed ha così pensato di “divertirsi ugualmente“.

Incontenibili i fischi del pubblico italiano, che non ha affatto apprezzato il suo “show” di cattivo gusto.

Fortunatamente ci ha pensato Gianni Morandi ad interrompere quell’atmosfera e a far tornare il sorriso a tutti. Si è presentato sul palco con una scopa in mano!