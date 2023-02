Blanco, Striscia la Notizia: “Più che una scenata, era una messinscena”

E se il caso Blanco fosse stato una semplice boutade? Il comportamento del rapper al Festival di Sanremo 2023 ha generato parecchie polemiche. Nel comunicato stampa di lancio della puntata di stasera, Striscia la notizia però sentenzia: “Più che una scenata, era una messinscena”.

Blanco: le nuove rivelazioni di Striscia la Notizia

Durante la prima puntata della kermesse canora, Blanco aveva iniziato a eseguire il suo nuovo singolo, L’isola delle rose, salvo poi fermarsi e rovinare la coreografia. Stando alla tesi ufficiale, la reazione scomposta sarebbe dipesa da alcuni problemi di audio. Insomma, si sarebbe trattato di una reazione istintiva, figlia del momento.

Ora, però, Striscia la Notizia porta alla luce un’altra verità. In un nuovo servizio, trasmesso pochi minuti fa, Valerio Staffelli intervista la flower stylist Jessica Tua.

Che, alle insistenti domande dello storico inviato di Antonio Ricci, sottolinea come, da piani iniziali, Blanco avrebbe dovuto riprodurre le movenze del videoclip. Dunque, era previsto che avrebbe preso a calci e pugni le rose. Prima della puntata avevano pure effettuato le prove con l’aiuola delle rose. E Blanco era contento.

Sebbene non abbia modo di confermarlo al 100 per cento, per Jessica Tua la Rai ne era al corrente. Accanto al palcoscenico erano, infatti, presenti diverse persone; perciò, qualcuno della TV di Stato aveva probabilmente assistito alla scena.

Comunque, ogni aspetto è stato studiato nei minimi dettagli e alle rose sono state tolte completamente le spine.

Le parole di Jessica Tua non collimano con la versione dei vertici di viale Mazzini. Lo stesso Amadeus ha dichiarato a più riprese che Blanco avrebbe dovuto fare un po’ di spettacolo con la scenografia, ma nulla di paragonabile a quanto effettivamente è accaduto.

Il giorno successivo all’esibizione il diretto protagonista ha scritto una lettera dove chiede di essere perdonato, senza, tuttavia, presentare delle scuse.