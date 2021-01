Bodyshaming estremo: pioggia di insulti per la nota cantante per essere leggermente ingrassata

Le critiche sul web sono all’ordine del giorno, specialmente se sei una celebrità, tipo Lana Del Rey. La cantante, molto famosa negli Stati Uniti e nel mondo intero, sta facendo discutere diverse utenti per via di alcuni scatti, immediatamente divenuti virali. La donna non ha fatto in tempo a condividere con i propri follower un piccolo infortunio al braccio negli scorsi giorni, che si è trasformata nella vittima preferita dei leoni da tastiera con il body shaming.

Lana Del Rey presa in giro

È sufficiente buttare un occhio ai commenti sotto i post di Lana Del Rey: in una manciata di minuti, in rete è scoppiata una imbarazzante presa in giro. L’ennesima conferma di come la malignità e l’invidia purtroppo rimangano, anche con una emergenza sanitaria in corso.

Osservazioni riprovevoli

L’interprete originaria di New York ha postato sul suo profilo Instagram qualche scatto per ritrarsi con una fasciatura al braccio sinistro in seguito a un infortunio. A scatenare gli utenti non sono però state le sue condizioni di salute, come sarebbe stato logico aspettarsi, bensì la forma fisica. L’artista ha infatti messo su dei chili.

Le osservazioni in calce alle immagini sono riprovevoli. Si leggono, infatti, offese di ogni genere. C’è chi le dà del cotechino, chi dell’obesa, chi del prosciutto. Battute incapaci di far ridere, suffraganti piuttosto una pochezza d’animo difficilmente curabile.

I fan scendono in campo

Naturalmente una situazione simile è arrivata pure ai milioni di fan di Lana Del Rey, immediatamente scesi in campo per difendere la propria beniamina, sostanzialmente mandando il suo nome in trend topic su Twitter.

Lana Del Rey preferisce non rispondere

In tanti hanno infatti denunciato questa assurda vicenda, accusando chi ha deriso la cantante di body shaming. Per adesso la diretta interessata sembra intenzionata a non rispondere, proiettata sugli impegni che nel 2021 la vedranno protagonista.