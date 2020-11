Nel corso delle ultime ore è spopolato in rete un gossip che sta mandando su di giri tutti gli utenti del web. Stiamo parlando di Brad Pitt il quale si sarebbe recato a casa di Angelina Jolie. A cosa sarà mai dovuto questo riavvicinamento? Probabilmente la causa è la custodia dei loro figli.

Sebbene siano passati alcuni anni da quando Brad Pitt e Angelina hanno messo un punto definitivo alla loro relazione, il web continua a parlare sempre di loro. Nell’ultimo gossip che li vede protagonisti, si suppone che l’attore si sia recato a casa della sua ex moglie per prendere accordi sulla custodia dei loro figli.

Brad Pitt e Angelina Jolie è stata una delle coppie più amate e chiacchierate nel mondo del cinema. Dopo una lunga storia d’amore dalla quale sono nati tre bellissimi figli ed altri tre sono stati adottati, il loro matrimonio è giunto a capolinea nell’anno 2016. A distanza di alcuni anni dalla loro rottura, in rete circola un’indiscrezione che si fa sempre più insistente.

Di recente, Brad Pitt si sarebbe recato a casa della sua ex moglie per discutere sui termini della custodia dei loro figli. Dunque, all’oscuro di tutti, il celebre attore di Hollywood avrebbe tentato un chiarimento con Angelina Jolie per non prolungare ulteriormente il processo in tribunale.

Infatti, a seguito del loro divorzio, entrambi si trovano ad affrontare una causa legale per appunto la custodia dei loro sei figli. Stando ad alcune dichiarazioni, questa causa legale dura già da molto tempo. Quindi l’attore avrebbe fatto visita alla moglie per trovare un accordo con il fine di sollecitare i tempi del processo.

Tuttavia, tempo fa i due erano arrivati a prendere una decisione in merito alla questione ma qualcosa non è andato bene per Angelina Jolie. Infatti, in un secondo momento l’attrice ha chiesto al giudice di rivedere gli accordi presi facendo finire l’ex marito di nuovo in tribunale.