Brad Pitt e Angelina Jolie in tribunale: una nuova battaglia legale è iniziata

Senza ombra di dubbio Brad Pitt e Angelina Jolie sono state una delle coppie più amate del mondo. Il loro amore, infatti, ha fatto sognare moltissime persone ed ha conquistato il cuore di tutti. In questi giorni è stata divulgata una notizia secondo la quale i due sarebbero finiti in tribunale. Scopriamo insieme cosa è successo.

Non è la prima volta che Brad Pitt e Angelina Jolie finiscono in tribunale per risolvere alcuni problemi. Già in passato i due attori più amati di Hollywood sono stati in tribunale per discutere riguarda l’affidamento dei loro sei figli. Pare però che in questi giorni Brad e Angelina siano nuovamente finiti in tribunale. Il motivo? Scopriamolo insieme.

Stando alle informazioni che circolano in rete pare che Brad Pitt e Angelina Jolie abbiano urgenza di discutere riguardo la vendita delle azioni dell’azienda vinicola francese che i due hanno acquistato insieme nel 2008. Sembra che Angelina Jolie avrebbe deciso di vendere senza consultare il suo ex marito.

Ad esporre la questione sono stati gli avvocati di Brad Pitt. Questi hanno rilasciato alcune dichiarazioni riguardo l’attrice. Queste sono state le loro parole:

Jolie non avrebbe contribuito per nulla al successo […] ha perseguito e poi consumato la presunta vendita in segreto, mantenendo di proposito Pitt all’oscuro e violando consapevolmente i diritti contrattuali.

E, concludendo, i legali di uno degli attori più amati di Hollywood hanno affermato che Angelina Jolie avrebbe:

cercato di costringere Pitt a collaborare con uno sconosciuto e, peggio ancora, uno sconosciuto con associazioni e intenzioni velenose.

Secondo Brad Pitt, dunque, Angelina Jolie avrebbe cercato di vendere metà dell’azienda all’oligarca russo con cattive intenzioni allo scopo di infliggergli danni. Si vocifera infatti che l’attrice avrebbe sfruttato questa situazione come azione punitiva per l’affidamento dei loro figli. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire l’evolversi degli eventi.