Brad Pitt, la sua malattia peggiora: ecco cosa sta succedendo

Brad Pitt malato? In un’intervista rilasciata al giornale ‘GQ’ il divo di Hollywood ha confessato di essere affetto da prosopagnosia, una patologia che impedisce a chi ne è affetto di riconoscere i tratti dei volti delle persone. L’attore si è mostrato preoccupato per questa condizione, dal momento che nessun medico gli ha diagnosticato la patologia.

Come da lui dichiarato purtroppo non tutti riescono a credere alle sue parole, dal momento che nessuno specialista si è permesso di diagnosticargli questa patologia.

Stando alle sue parole, Brad Pitt sarebbe affetto da prosopagnosia dal 2013. Il peggioramento delle sue condizioni hanno fatto sì che l’attore trascorresse la maggior parte del suo tempo libero a casa. Nel frattempo il divo ha rivelato di aver detto per sempre addio alle sigarette.

Non ho la capacità di fumarne solo una o due al giorno. Non fa parte del mio modo di essere. Per me o tutto o niente. Mi butto a capofitto nelle cose. Ho perso i miei privilegi.