La generazione che ha vissuto la propria adolescenza negli anni ’90 certamente ricorderà benissimo il suo volto. Stiamo parlando di Brian Austin Green, star della famosissima serie tv Beverly Hills 90210. Ebbene l’attore, classe 1973, si prepara a diventare padre per la sua quinta volta, la prima insieme alla sua nuova compagna, la ballerina Sharna Burgess.

A confermare l’indiscrezione e le voci che si erano sollevate nelle scorse settimane, sono stati proprio i diretti interessati.

Brian e Sharna infatti erano stati beccati dai paparazzi mentre si trovavano in vacanza alle Hawaii. E nelle foto il protagonista era il pancino della ballerina ormai ben visibile.

I due sono legati da poco più di un anno. Si sono conosciuti in un bar di Los Angeles e da allora non si sono praticamente più lasciati.

Lo scorso ottobre hanno festeggiato il loro primo anniversario di fidanzamento e ora, per la grande gioia di entrambi, si preparano a coronare definitivamente il loro amore.

Gli altri figli di Brian Austin Green

Come anticipato si tratterà del primo figlio che l’attore metterà al mondo insieme alla sua nuova compagna. Ma in realtà si tratterà del quinto erede di Brian Austin Green.

Il primo è nato nel 2002, dal matrimonio che all’epoca legava l’attore all’attrice Vanessa Marcil, dalla quale ha poi divorziato nel 2003.

Poi Brian si è legato con la modella e attrice Megan Fox, che ha sposato nel 2010. Con lei ha avuto ben tre figli: Noah Shannon Green, Bodhi Ransom Green e Journey River Green, nati rispettivamente nel 2012, 2014 e 2016.

In realtà i due si erano separati già nel 2015, ma poi si sono ricongiunti, hanno fatto un terzo figlio insieme e poi hanno definitivamente divorziato nel 2020.

Di Megan, Brian ha detto:

Una relazione straordinaria. Io so che la amerò sempre e che lei mi amerà per sempre. Come famiglia abbiamo costruito qualcosa di davvero bello e speciale e non vogliamo perderlo. Cercheremo di restare amici e di essere uniti di fronte ai bambini. Faremo le vacanze tutti insieme e staremo uniti per loro, i nostri figli.

Da queste parole si evince come Green sia un padre eccezionale e come abbia un amore smisurato per i propri figli. Amore che sicuramente si moltiplicherà quando nella sua vita arriverà anche quest’altro bebè.