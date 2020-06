Che fine ha fatto Brian Austin Green, il famosissimo David Silver di Beverly Hills, 90210? Impossibile dimenticarsi di Brian Austin Green e del suo David Silver di Beverly Hills, 90210. Ma dopo 20 anni dalla fine della serie che fa e com’è oggi?

Da matricola mingherlina, in poche stagioni, David Silver scala tutte le classifiche di Beverly Hills, 90210 diventando uno dei più amati e sognati dal pubblico, e lancia Brian Austin Green nel firmamento delle star TV. Tra musica, cinema, nuove serie e infiniti (e finiti) amori, che fine ha fatto l’attore californiano famoso anche per essere (stato) il marito di Megan Fox?

Prima di Beverly Hills

Nato a Los Angeles il 15 luglio 1973, Brian Green mostra prestissimo la sua passione per la musica, iscrivendosi all’Hamilton High School Academy of Music, e per la recitazione, diventando Brian Cunningham nella famosa soap opera Knots Landing (California nella versione italiana) nell’86.

E mentre aggiunge Austin al suo nome per evitare casi di omonimia, il grande successo arriva nel 1990 con la serie targata Darren Star e Aaron Spelling.

La parentesi rap

Tra Beverly Hills, comparsate in altre serie e ruoli in film di serie B (Kickboxer 2, La ragazza di tutti, Il prezzo del tradimento), nel 1996 Brian Green, riabbandonato l’Austin fittizio, incide il suo unico (per ora) album, One Stop Carnival, che più che successo fa tenerezza per quel perseguire un sogno iniziato da bambino.

E seppur le stroncature critiche non sono mancate, lo studio di registrazione che ha tuttora nel salotto di casa dimostra quanto ancora la musica sia importante nella sua vita, tra collaborazioni accreditate (e non) e colonne sonore.

Beverly Hills andata e ritorno

Finita l’avventura a Beverly Hills nel 2000, Brian saluta il suo David pronto a nuove avventure, ma purtroppo non arrivano tutte le richieste sperate. Tra comparsate in serie TV come Smallville e CSI, e ruoli in film semisconosciuti o più apprezzabili, come Domino (con Keira Knightley) in cui recita se stesso insieme all’amico Ian Ziering, diventa più famoso per gli amori che per i ruoli interpretati.

Eccezion fatta per Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008-09), serie diventata un vero cult, in cui interpreta Derek Reese, lo zio di John Connor; 15 episodi di Desperate Housewives tra il 2010-11: e l’interessantissimo BH90210 (2019), sequel della famosa serie anni ’90 con il cast originale, battute pungenti e autocritica sorprendente, ancora inedito in Italia ma assolutamente da vedere.

La rocambolesca vita privata

Seppur abbia più volte precisato di essere poco propenso a fare il primo passo, ancora spaventato dai troppi no ricevuti da ragazzino, il bel Brian conquista mezzo cast femminile di Beverly Hills: Tori Spelling (Donna), Tiffani Amber Thiessen (Valerie Malone) e Vanessa Marcil (Gina Kincaid), diventata quasi moglie nel 2003 e madre del loro unico figlio Kassius Lijah Marcil-Green, ormai 18enne.

Dal 2004 è legato alla bellissima Megan Fox, tra quasi divorzi e separazioni sorprendenti, come quella freschissima del maggio 2020 che forse porterà, chissà, alla fine del loro matrimonio, nonostante i tre figli, Noah Shannon, Bodhi Ransom e Journey River.