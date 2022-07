Gioia indescrivibile per l’attore Brian Austin Green e per la sua compagna, la bellissima ballerina Sharna Burges. Qualche mese fa avevano condiviso con i propri fan la notizia della gravidanza. Oggi, invece, hanno presentato il nuovo arrivato in casa, il piccolo Zane Walker Green.

La generazione che ha vissuto la propria giovinezza negli anni ’90 certamente ricorderà benissimo il suo volto. Stiamo parlando di Brian Austin Green, star della famosissima serie tv Beverly Hills 90210, in cui interpretava David.

Ebbene l’attore, classe 1973, è da poco diventato padre per la sua quinta volta, la prima insieme alla sua nuova compagna, la ballerina Sharna Burgess.

L’attore, che oggi ha 48 anni, ha avuto il suo primo figlio la bellezza di 20 anni fa, quando era legato sentimentalmente a Vanessa Marcil. Poi è stato insieme a Megan Fox e con lei ha avuto altri tre figli: Noah Shannon che oggi ha 9 anni, Bodhi Ransom che ne ha 8 e Journey River che ne ha 5.

La notizia della gravidanza della sua attuale compagna Sharna Burges si è divulgata all’inizio di febbraio scorso, quando alcuni paparazzi intercettarono e fotografarono la coppia mentre era in vacanza alle Hawaii.

L’indiscrezione era stata poi confermata dai diretti interessati, che a loro volta avevano pubblicato delle foto sui social in cui il protagonista era il pancino della ballerina ormai cresciuto.

Brian Austin Green e l’annuncio della nascita

Dopo nove mesi di trepidante attesa, il piccolo, che ha preso il nome di Zane Walker Green, è finalmente venuto al mondo.

A presentarlo ci hanno pensato proprio i neo genitori, che hanno pubblicato una foto della sua dolce manina sui social.

Il neo papà Brian Austin Green ha aggiunto in didascalia il nome del piccolo, Zane Walker Green appunto, e poi il giorno e l’ora della nascita, 28 giugno alle 12:12.

La ballerina e compagna dell’attore ha pubblicato la stessa foto e scritto la stessa frase, aggiungendo però un pensiero molto dolce:

Il mio cuore adesso è per sempre fuori dal mio corpo.

Brian e Sharna si sono conosciuti un paio di anni fa in un bar di Los Angeles e da allora non si sono più lasciati. A ottobre festeggeranno il loro secondo anniversario di fidanzamento e con la nascita del loro piccolo hanno coronato un sogno.