Beverly Hills 90210, un altro lutto colpisce il cast del noto telefilm

In Italia aveva raggiunto la fama grazie a Beverly Hills 90210, telefilm indimenticabile soprattutto per chi era teenager negli Anni Novanta. All’età di 84 anni è morto John Reilly, che i fan ricorderanno senz’altro meglio come Bill Taylor, il padre di Kelly. Il triste annuncio sui social network.

John Reilly: la figlia ne annuncia la scomparsa

La luce più luminosa nel mondo si è spenta. Immaginate la migliore persona nel mondo e di immaginarla di avere da padre, chiede la figlia Caitlin.

Presente nello spirito

È grata del fatto che sia stato il suo, è grata di averlo amato ed è grata di aver fatto in tempo a dirglielo e di avergli detto arrivederci. In totale onestà non sa cosa farà d’oggi in avanti, ma può contare su una certezza: sente che il genitore rimarrà con lei, almeno nello spirito.

John Reilly – lo abbiamo già detto – è diventato una star, almeno nei nostri confini, grazie a Beverly Hills 90210. Tuttavia, limitare qui la carriera dell’interprete sarebbe assolutamente ingeneroso, nei confronti suoi e del suo talento.

Cuore in frantumi

Difatti, ha calcato il set di numerose fiction, a cominciare da General Hospital nel 1984 e nel suo spin off: era l’uomo d’affari Sean Donnelly. E proprio sulla pagina ufficiale della serie gli dedicano delle parole toccanti: la famiglia intera di General Hospital ha il cuore in mille pezzi nell’apprenderne la scomparsa. I loro pensieri e le loro preghiere vanno ai suoi cari.

John Reilly: oltre quaranta i telefilm a cui ha preso parte

Attivo nel cinema fin dagli Anni Sessanta, John Reilly ebbe immediatamente un ruolo da protagonista in Death Valley Days. Nel suo lungo percorso artistico ha impersonato il dottore Danny Stewart nella soap Così gira il mondo e Alistar Crane in Passions. Oltre quaranta i telefilm a cui ha preso parte, tra cui Alla conquista del West, Il mio amico Ricky, Quincy, Tre cuori in affitto, Iron Man, Il profumo del successo e Dallas.