Briga convolerà a nozze con la fidanzata Arianna Montefiori. Il rapper romano ha condiviso sui social la clip della proposta di matrimonio alla dolce metà. Nella didascalia si è limitato a scrivere che ha detto di sì, sottolineando la risposta positiva ottenuta dalla compagna. Il filmato dove lui le chiede la mano in ginocchio è stato condiviso da entrambi i futuri sposi.

Briga e Arianna faranno il grande passo

Sul suo profilo la Montefiori ribadisce l’impegno per tutta la vita. Non ha esitato nemmeno un singolo istante all’idea di compiere il grande passo. Ovviamente è ancora troppo presto per parlare di date ufficiali, l’annuncio è giunto appena poche ore fa. E con i recenti provvedimenti varati dal Governo difficilmente accadrà a breve. Un motivo in più per preparare ogni minimo dettaglio con la massima cura e vivere, così, una giornata indimenticabile.

Mazzo di rose rosse

Di recente Briga e Arianna hanno celebrato il loro primo anno insieme. Entrambi avevano voluto condividere anche in quell’occasione il traguardo sul web. Ad aver aperto il simpatico botta e risposta lei. Nel camerino aveva trovato 12 rose rosse. E si era congratulata con il suo amore.

È stato impeccabile a sopportarla e supportarla in questo primo anno di coppia. Infine, Arianna aveva espresso curiosità di scoprire i prossimi sviluppi.

Piglio ironico

In risposta al messaggio, Briga aveva deciso di commentare in chiave ironica: finché gli avrebbe consentito di vedere tutte le partite di Champions non vede perché la loro storia sarebbe dovuta finire. A distanza di tre giorni dal romantico scambio ecco la proposta di matrimonio ufficiale.

Briga: intenzioni svelate

Già a luglio l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi aveva regalato un anello importante ad Arianna Montefiori. Era successo nel corso della serata organizzata per celebrare il compleanno della giovane attrice. All’epoca Briga aveva postato i video sul suo profilo Instagram privandoli dell’audio, in modo tale da non svelare completamente quali fossero le loro intenzioni.