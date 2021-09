Britney Spears convola a nozze: conosciamo meglio Sam Asghari, il suo futuro marito

Tramite un reel condiviso sulla sua pagina Instagram Britney Spears ha annunciato le nozze con il compagno Sam Asghari. La reginetta del pop si mostra più serena e felice che mai per i fiori d’arancio con il proprio compagno. Conosciamo meglio colui che diventerà il futuro marito di una delle cantanti più amate.

Questo è senza ombra di dubbio un periodo d’oro per Britney Spears che si prepara a convolare a nozze con il compagno Sam Asghari. L’annuncio è stato fatto dalla reginetta del pop tramite un reel condiviso sulla sua pagina Instagram in cui ha mostrato il bellissimo anello di fidanzamento ricevuto dal proprio compagno.

Sam Asghari, conosciamo meglio il futuro marito di Britney Spears

Per chi ancora non lo conoscesse, Sam Asghari oltre che essere un affermato personal trainer, è anche un noto modello e attore. Classe 1994, il futuro marito di Britney Spears ha origini iraniane. Il giovane, infatti, è nato a Teheran, in Iran.

Quando era ancora piccolo, i suoi genitori si sono trasferiti dall’Iran negli Stati Uniti per regalare ai proprio figli un futuro migliore. Qui il giovane Sam si è impegnato al massimo per rendere orgogliosa e felice la sua famiglia.

Da sempre appassionato di sport, ben presto il futuro marito di Britney Spears decide di dedicarsi esclusivamente al fitness. Diventa così un affermato personal trainer e nel 2020 lancia il suo programma ‘Asghari Fitness’. Oltre a ciò, Sam ha partecipato anche ad alcuni videoclip musicali e proprio in una di queste occasioni ha avuto la fortuna di incontrare la sua futura moglie.

Durante la sua partecipazione al videoclip del brano ‘Slumber Party’, Sam incontra Britney Spears. Dopo qualche mese di frequentazione, la star e il compagno Sam Asghari hanno ufficializzato la loro relazione nel 2017. Ora la coppia si prepara a pronunciare il fatidico sì diventando marito e moglie.