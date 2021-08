Britney Spears, nuovi guai in vista: la cantante è indagata

Britney Spears nuovamente al centro del gossip. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la famosa popstar avrebbe avuto una lite con la sua governante. Il litigio sarebbe stato talmente acceso che attualmente la cantante sarebbe indagata. A rivelare dettagli riguardo quanto accaduto è stata l’assistente della popstar. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nuovi guai in vista per Britney Spears. Stando a quanto pubblicato da TMZ, la reginetta del pop avrebbe avuto un’accesa lite con una delle governanti del suo appartamento. La lite sarebbe iniziata dopo che la donna ha portato dal veterinario il cane della cantante.

A questo punto le due avrebbero iniziato un’aspra discussione riguardo il benessere del pelosetto. Successivamente, però, la popstar avrebbe colpito in testa la sua governate facendole cadere il cellulare. Dopo la circolazione dell’accaduto la notizia non è stata ancora confermata e in tanti sperano prima o poi in una smentita.

Britney Spears e la lunga battaglia legale con suo padre

É di questi giorni la notizia secondo cui il padre della famosa popstar ha dichiarato di rinunciare alla custodia di sua figlia. Ricordiamo, infatti, che Britney Spears ha avuto una lunga battaglia legale con suo padre.

Il padre della nota cantante, infatti, è stato suo tutore finanziario e legale dopo il crollo nervoso avuto nel 2007. Dopo questo episodio, infatti, a Britney Spears è stata tolta la custodia dei figli. In seguito a tale evento, però, la cantante ha definito la custodia del padre come oppressiva ed ha deciso di portare avanti contro di lui una lunga battaglia legale.

Molti sono stati i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che hanno espresso tutta la loro vicinanza e solidarietà nei confronti della popstar. Tra questi, Madonna e Justin Timberlake hanno lanciato numerosi appelli ed espresso tutta la loro vicinanza nei confronti dell’ex reginetta del pop.