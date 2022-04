Dopo tante difficoltà, la vita della pop star di livello mondiale Britney Spears pare proprio che stia riprendendo una piega molto positiva. Senza alcun preavviso, né scoop lanciati dalla stampa, la cantante ha svelato su Instagram di essere in dolce attesa per la sua terza volta. Una gioia che arriva a 16 e 14 anni di distanza dalla nascita dei suoi primi due figli.

Gli ultimi anni della vita di Britney Spears non sono stati affatto semplici. I problemi psichiatrici che l’anno portata all’assunzione di potenti farmaci e la battaglia legale con suo padre, che fino a poco tempo fa deteneva tutti i suoi diritti, hanno messo a dura prova la pop star.

Queste e tutte le altre difficoltà della cantante saranno raccontate nell’autobiografia che presto uscirà nelle librerie e per la quale lei stessa incasserà un assegno di 15 milioni di dollari.

A 40 anni appena compiuti, Britney sta finalmente uscendo da un tunnel che pareva volerla inghiottire inesorabilmente.

È legata sentimentalmente con Sam Asghari, un personal trainer di 12 anni più giovane di lei e ormai da un po’ di tempo ha svelato che ben presto i due convoleranno a nozze.

Ma a quanto pare, presto ci sarà anche un altro lieto evento che legherà i due per sempre: la nascita di un bebè.

Nella serata di ieri, sull’account Instagram di Britney Spears è apparso un post che ha davvero creato scalpore e lasciato a bocca aperta tutti. La reginetta del pop è incinta per la sua terza volta.

Nella didascalia ha raccontato il momento in cui lei e il suo compagno lo hanno scoperto. Un siparietto davvero esilarante.

Ho perso così tanto peso per andare al mio viaggio a Maui solo per riguadagnarlo 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ … Ho pensato “Accidenti … cosa è successo al mio stomaco???” Mio marito ha detto “No sciocca, sei incinta di cibo 🤪!!!” Così ho fatto un test di gravidanza… e uhhhhh beh… sto per partorire 👶🏼 … 4 giorni dopo il “cibo” era un po’ più grande 🤰🏼🙈🙈🙈 Sta crescendo!!!