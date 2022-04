Nelle ultime ore si è diffusa una notizia che ha lasciato di stucco milioni di fan di tutto il mondo: Britney Spears è incinta. Ad annunciarlo, a sorpresa, ci ha pensato proprio la pop star con un simpatico post su Instagram. Ma come ha reagito il suo compagno Sam Asghari?

A 40 anni appena compiuti e dopo tantissime difficoltà, sia personali che legali, la vita di Britney Spears pare che stia subendo una svolta decisiva. E questa volta in positivo.

La vittoria nella battaglia legale con suo padre, che fino a qualche mese fa deteneva i suoi diritti è stata solo l’inizio di questa rinascita.

Rinascita a cui ha contribuito in maniera molto importante anche Sam Asghari, il modello e personal trainer 28enne con cui Britney è legata sentimentalmente ormai da un po’.

I due, a quanto pare, a breve coroneranno il loro amore con la nascita di un bebè. E ad annunciarlo, su Instagram, è stata proprio la reginetta del pop mondiale.

Ho perso così tanto peso per andare al mio viaggio a Maui solo per poi riguadagnarlo. 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ Ho pensato “Accidenti… cosa è successo al mio stomaco???” Mio marito ha detto “No sciocca, sei incinta di cibo 🤪!!!” Così ho fatto un test di gravidanza… e uhhhhh beh… sto per partorire! 4 giorni dopo il “cibo” era un po’ più grande 🤰🏼🙈🙈🙈 Sta crescendo!!!

Come ha reagito Sam Asghari?

Per Britney si tratterà del terzo figlio. I primi due, che si chiamano Sean Preston e Jayden James, sono nati 16 e 15 anni fa dalla relazione della cantante con l’ex marito Kevin Federline.

Per Sam Asghari, invece, quello in arrivo sarà il primo figlio. E il modello ed istruttore di fitness non ha la minima intenzione di prendere alla leggera né questo passo, ne quello di un matrimonio. Matrimonio che, a questo punto, date le parole scritte nel post Instagram, non è chiaro se sia stato addirittura già celebrato recentemente in gran segreto.

Il 28enne ha pubblicato la foto di un dipinto in cui sono raffigurati un leone, una leonessa e un piccolo leoncino, aggiungendo poi questa didascalia a corredo: