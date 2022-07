Brooke Kinsella è diventata mamma per la seconda volta, proprio nel giorno dell'anniversario di morte del suo adorato fratellino Ben

Una gioia immensa per l’attrice britannica Brooke Kinsella, che lo scorso 29 giugno è diventata mamma per la seconda volta. A donarle la gioia, il marito Simon Boardley. Molto toccante il post di annuncio di nascita del bimbo, che come ha spiegato è venuto al mondo proprio nel giorno dell’anniversario della morte di suo fratello Ben, avvenuta 14 anni fa.

Credit: brookekinsella – Instagram

In tantissimi l’hanno conosciuta per il suo ruolo nella storica soap opera inglese EastEnders, ma Brooke Kinsella ha recitato anche in molti altri film e serie tv di grande successo.

È sposata dal 2017 con il suo partner di lunga data Simon Boardley e con lui, il 22 settembre del 2020 ha conosciuto la gioia di diventare mamma per la prima volta.

Oggi la piccola Elsie Rose Georgia Boardley ha quasi due anni e sarà felicissima per aver accolto in casa un fratellino appena nato.

Lo scorso 29 giugno, infatti, è nato il piccolo Ben.

Ad annunciare la nascita ci ha pensato la stessa Brooke, che ha pubblicato su Instagram una foto scattata al neonato ed ha aggiunto queste parole in didascalia:

Ben Ross Boardley 💜💛 29/06/22. Un miracolo perfetto regalatoci in un giorno in cui tanto ci è stato tolto. Prende il nome dal migliore degli uomini. Li renderà così orgogliosi, lo so già.

La morte del fratello di Brooke Kinsella

Credit: brookekinsella – Instagram

Come si evince dalla didascalia del post pubblicato da Brooke Kinsella, la nascita del suo secondo bambino è arrivata proprio il 29 giugno, nel 14esimo anniversario della tragica morte di Ben, suo fratello.

Era il 29 giugno del 2008 quando il fratello minore dell’attrice fu brutalmente assassinato da tre malviventi tra le strade di Londra.

L’evento ha devastato completamente la Kinsella e lei non ha mai superato questo dolore enorme.

Credit: brookekinsella – Instagram

Dopo l’omicidio di suo fratello, Brooke ha fondato un’associazione benefica a sostegno delle vittime di crimini con coltelli. Il suo impegno nel sociale, le è valso l’ingresso tra i membri dell’Ordine dell’Impero Britannico (MBE).

Il giorno prima della nascita del suo bambino, l’attrice ha pubblicato una foto d’epoca che la ritrae insieme a suo fratello Ben e, in didascalia, ha raccontato un episodio molto dolce avvenuto il giorno prima della tragedia.