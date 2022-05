Diventata mamma per la seconda volta nel 2020, in piena pandemia, oggi Michelle Williams si prepara ad accogliere un altro bebè

Un periodo particolarmente fortunato per Michelle Williams. L’attrice, famosa per la sua parte di Dawson’s Creek e molti altri film di successo, si sta infatti preparando a diventare mamma per la terza volta. Ad annunciarlo, tramite un’intervista rilasciata alla rivista Variety, ci ha pensato proprio la prossima nel mamma tris.

Soltanto 41 anni ma già una carriera straordinaria che l’ha portata a ricevere premi e prestigiosi riconoscimenti sia in campo televisivo, che teatrale e cinematografico.

Stiamo parlando di Michelle Williams, l’attrice che è diventata famosa da giovanissima per la sua parte nella serie tv Dawson’s Creek, ma che ha saputo ritagliarsi un posto importantissimo nello star system hollywoodiano e mondiale.

Tanto per citare alcuni suoi premi o riconoscimenti, basti pensare alle addirittura quattro candidature al premio Oscar, una per il Tony Award a teatro o all’Emmy Awards, due Golden Globe ed uno Screen Actors Guild Award vinti per le sue performance sul piccolo schermo.

Ma diversi successi, Michelle, li ha avuti anche nella vita privata.

È diventata mamma per la prima volta nel 2005, quando dal suo amore con Heath Ledger, l’indimenticato Joker del film “Il Cavaliere Oscuro” morto prematuramente a soli 28 anni. La bimba oggi ha 16 anni e si chiama Matilda Rose.

Poi nel luglio 2018 ha sposato il musicista indie Phil Elverum, dal quale ha divorziato dopo sei mesi. Nel 2019 si è fidanzata con il regista Thomas Kail e dal loro amore, nel 2020, in piena pandemia, è nato il loro primo figlio insieme, il secondo per l’attrice.

Nuova gravidanza per Michelle Williams

Non sono passati nemmeno due anni dalla nascita del piccolo ed ecco che Michelle sta di nuovo preparandosi ad accogliere in casa un altro bebè.

Ad annunciarlo ci ha pensato la stessa interprete, che in un’intervista esclusiva rilasciata alla rivista Variety, ha raccontato questa nuova esperienza ed esternato tutta la sua gioia.

Sono veramente felice. Con il passare degli anni, ti chiedi cosa potrebbero riservarti o meno. È emozionante scoprire che qualcosa che desideri ancora e ancora, succederà un’altra volta. È una fortuna che non è andata perduta, né per me, né per la mia famiglia.

La bimba o il bimbo, dovrebbe venire al mondo nel prossimo autunno.