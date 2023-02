La notizia della diagnosi di Bruce Willis ha sconvolto il mondo dello spettacolo. L’attore non è affetto da afasia, come diffuso inizialmente, ma sta combattendo contro una demenza frontotemporale.

Si tratta di una malattia neurodegenerativa che colpisce la parte laterale e frontale del cervello e che porta a disturbi del movimento, della personalità e del linguaggio. I danni alle cellule nervose e ai neuroni, portano il cervello a non riuscire più a svolgere le sue funzioni normali e purtroppo oggi non c’è una cura.

A diffondere la triste notizia è stata la famiglia, che si è detta distrutta ma allo stesso tempo sollevata dall’aver ricevuto finalmente una precisa diagnosi.

Altri attori di Hollywood combattono le loro battaglie come Bruce Willis

Purtroppo Bruce Willis non è l’unico divo di Hollywood ad avere problemi di salute. Sono diversi gli amati attori che oggi, anche a causa dell’età avanzata, stanno combattendo le loro battaglie.

Il premio Oscar Jack Nicholson, oggi 85enne, vivere in chiuso nella sua villa da più di un anno. La sua ultima apparizione in pubblico risale al 2021 e chi lo conosce ha espresso la propria preoccupazione per le sue condizioni di salute.

Recentemente anche Richard Gere è stato ricoverato in un ospedale in Messico a causa di una polmonite, durante una vacanza con la sua famiglia. Fortunatamente, le condizioni dell’attore non sono risultate gravi.

Michael J Fox lotta da molti anni contro il Parkinson. Lo ha scoperto nel 1991, durante le riprese del film Doc Hollywood. Il primo indizio fu il tremore delle mani e poi l’arrivo della spiacevole diagnosi nel 1998.

Infine c’è Brad Pitt, lo stesso amato attore ha rivelato di soffrire di prosopagnosia, una condizione neurologica che con il tempo gli impedisce di riconoscere i volti delle persone, anche degli stessi membri della sua famiglia.

Lui stesso in diverse interviste si è sfogato sul fatto che alcuni lo hanno accusato di essere maleducato, poiché incontrandolo e salutandolo, non ricevevano risposta. Purtroppo l’attore non riesce a focalizzare i volti, soprattutto in lontananza.