La notizia della malattia che colpisce Bruce Willis da qualche tempo e che lo costringerà a ritirarsi dalla sua carriera attoriale, ha inevitabilmente scosso i fan di tutto il mondo. Gli stessi fa che si preoccupano per le sue condizioni. Nelle ultime ore è apparso un post sui social che lo mostra sereno e felice insieme a sua moglie Emma.

Credit: Page Six

Una carriera straordinaria quella di Willis, che lo ha portato a recitare in alcuni dei film più famosi della storia ed a collaborare con attori e registi di livello assoluto.

Qualche settimana fa, la sua famiglia ha annunciato via social network che Bruce soffre di Afasia. Questa malattia colpisce la sua parte del cervello che regola il linguaggio e le capacità cognitive. Motivo per il quale, l’attore si ritirerà dalla sua carriera attoriale.

Ecco le parole scritte nel toccante post, pubblicato contemporaneamente dalla sua ex moglie Demi Moore, le loro figlie Scout, Rumer e Tallulah, la sua attuale moglie Emma Heming e le loro due figlie, Mabel ed Evelyn:

Agli straordinari sostenitori di Bruce, come famiglia, volevamo condividere che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e recentemente gli è stata diagnosticata l’afasia, che ha un impatto sulle sue capacità cognitive.

Di conseguenza, e con molta considerazione, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui. Questo è un momento davvero impegnativo per la nostra famiglia e apprezziamo molto il vostro continuo amore, compassione e supporto.

Come sta oggi Bruce Willis

Credit: emmahemingwillis – Instagram

Fin dagli istanti subito successivi a questo post, gli stessi social si sono riempiti di messaggi di affetto e stima rivolti al grande Bruce Willis. Messaggi che, come ammesso da sua figlia Scout, hanno commosso profondamente lui e tutta la famiglia.

In tanti sono preoccupati per le condizioni di salute del loro beniamino, ma nelle ultime ore sono state pubblicate delle foto che rassicurano in parte.

Credit: emmahemingwillis – Instagram

Il post è comparso nel profilo di Emma Heming, moglie di Bruce e a scattare le foto è stata una delle loro figlie, Mabel Ray.

La coppia è ritratta in un paesaggio di campagna ed è impossibile non godere dei loro sorrisi smaglianti.