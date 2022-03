I milioni di fan di Bruce Willis di tutto il mondo sono sotto shock per la notizia riguardo al loro beniamino che si è diffusa nelle ultime ore. L’attore, protagonista di decine di film di enorme successo, si ritirerà a causa dell’afasia, la malattia che gli è stata diagnosticata e che gli provoca un disturbo del linguaggio e problemi a livello cognitivo.

Giorni difficili questi per gli appassionati di musica e televisione. Solo qualche giorno fa si era diffusa la notizia del ritiro dalle scene del grande Phil Collins.

Dopo l’ultimo concerto a Londra, il batterista e cantante dei Genesis ha annunciato di non essere più in gradi di tenere in mano una bacchetta o di cantare in piedi. Tutto questo dovuto purtroppo alla malattia ai nervi che gli è stata diagnosticata nel 2007 e che nell’ultimo periodo è peggiorata.

Ieri, invece, si è divulgata la notizia di un altro celebre ritiro dalle scene. Questa volta ad andare in pensione forzata sarà Bruce Willis, l’attore protagonista di decine di commedie d’azione di grande successo e vincitore di due Emmy e di un Golden Globe.

Il motivo è legato, anche in questo caso, ad una malattia. All’attore, infatti, è stata diagnosticata l’afasia, una situazione che gli provoca disturbi al linguaggio e alle capacità cognitive.

L’annuncio della famiglia di Bruce Willis

A divulgare questa notizia, tremenda per tutti i suoi fan, è stata la famiglia di Bruce al completo: la sua ex moglie Demi Moore, le loro figlie Scout, Rumer e Tallulah, la sua attuale moglie Emma Heming e le loro due figlie, Mabel ed Evelyn. Nel commovente post Instagram, si legge:

Agli straordinari sostenitori di Bruce, come famiglia, volevamo condividere che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e recentemente gli è stata diagnosticata l’afasia, che ha un impatto sulle sue capacità cognitive.