Brutta disavventura per Francesco Oppini: l’ex gieffino si sfoga sui social

Francesco Oppini non smette mai di far parlare di sé e in queste ultime ore il suo nome è tornato ad occupare le principali pagine di cronaca rosa. Il figlio di Alba Parietti si è reso protagonista di una spiacevole disavventura tanto che si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Di ritorno da una vacanza ad Ibiza, Francesco Oppini è rimasto bloccato all’interno di un aereo di una nota compagnia aerea. La rabbia e la delusione dell’ex gieffino lo hanno portato a sfogarsi sui social dove ha raccontato lo spiacevole episodio vissuto.

Oltre a rimanere bloccato sull’aereo, il figlio di Alba Parietti ha confessato di non essere riuscito ad usufruire dell’aria condizionata. Queste sono state le sue parole:

Siamo un aereo di gente inc….ssima, doveva partire il volo alle 13.35 ma è arrivato in ritardo da Bergamo.

E, continuando, Francesco Oppini ha dichiarato:

Si sono inventati, dopo un’ora che siamo in aereo con l’aria condizionata spenta, che per colpa di qualcuno è saltato lo slot […] siamo dovuti tornare in aeroporto, ai parcheggi, a fare benzina, peccato che nessuno stia facendo rifornimento. Quindi un’altra presa per il c…lo. La gente qui sta impazzendo, c’è un caldo pazzesco.

Infine, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha concluso:

Questa è Ryan Air. Quindi Ferrovie italiane, aeroplani, non funziona un ca…o. Questo è il succo del discorso Buon Ferragosto.

Questo il duro sfogo di Francesco Oppini per essere rimasto bloccato dentro un aereo.

Nuovo amore per Francesco Oppini: l’ex gieffino esce allo scoperto con la sua nuova fidanzata

Dopo l’addio alla sua storica fidanzata Cristina Tomassini, Francesco Oppini è uscito allo scoperto con il suo nuovo amore. Il figlio di Alba Parietti ha condiviso sui social uno scatto che lo ritrae insieme alla giovane.

Non si conoscono le cause che hanno portato al definitivo addio tra Oppini e Cristina. Pare che i due, prima della separazione, erano molto vicini al grande passo.