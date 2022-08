Francesco Oppini presenta la sua nuova fidanzata: ecco chi è

In queste ultime ore Francesco Oppini è tornato ad occupare il centro delle principali pagina di cronaca rosa. Il figlio di Alba Parietti, infatti, sta facendo molto parlare di sé per uno scatto condiviso sulla sua pagina Instagram. Nell’immagine in questione l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha presentato la sua nuova fidanzata.

Ormai è ufficiale: la storia d’amore tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini è giunta al capolinea. Dopo le numerosi voci in circolazione riguardo questa vicenda, in questi giorni sembra essere arrivata la conferma ufficiale. Il figlio di Alba Parietti, infatti, ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che lo ritrae insieme alla sua nuova fidanzata.

L’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha accompagnato l’immagine in questione con una breve ma significativa didascalia. Queste sono state le parole di Francesco Oppini:

E se poi arriva lei…

Ma chi è la nuova fidanzata dell’ex gieffino? Scopriamo insieme qualche dettaglio in più su di lei.

Francesco Oppini, chi è la sua nuova fidanzata Francesca

Dopo aver detto addio per sempre alla sua fidanzata storica Cristina Tomasini, Francesco Oppini sembra aver ritrovato la serenità al fianco di Francesca Viverit. Stando alle informazioni circolanti, pare che Francesca sia una giovane studentessa di Scienze dei servizi giuridici.

C’è da dire che la ragazza non fa parte del mondo dello spettacolo. Anche se l’ex gieffino e Cristina Tomasini non hanno ufficializzato la fine della loro storia, tutti gli indizi social fanno pensare che l’amore tra i due sia davvero finito.

Per quanto riguarda invece Alba Parietti, c’è da dire che la showgirl non si è ancora espressa riguardo la storia d’amore tra suo figlia e la sua nuova fidanzata. Sappiamo che la Parietti è molto legata all’ex fidanzata di suo figlio e per scoprire che cosa ne pensa di Francesca Viverit non ci resta che attendere i prossimi giorni.