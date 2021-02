Brutta disavventura per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, presi di mira dai malviventi: tanta paura e un bel danno

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati protagonisti di una brutta vicenda. La coppia, infatti, sabato scorso è stata vittima di un furto da parte di ladri che si sono insediati di nascosto nel loro appartamento. Dopo qualche giorno dall’avvenuto episodio, arriva la denuncia da parte di Ignazio sui social che si scaglia contro i malviventi con dure parole.

L’amata coppia Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sabato scorso è stata presa di mira dai ladri. I malviventi, infatti, hanno pensato di svaligiare il loro appartamento durante l’assenza della coppia in casa. Così, al rientro i due hanno trovato la loro dimora sottosopra.

E qualche giorno dopo la brutta avventura, arriva lo sfogo di Ignazio Moser su Instagram che con dure parole si scaglia contro i malviventi. Ecco la denuncia fatta dal modello sulla sua pagina social:

Purtroppo sabato scorso degli scarti della società sono entrati in casa nostra , ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari. Ovviamente sperando che le medicine non bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere. Per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga.