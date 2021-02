Belen Rodriguez ammette di essere incinta in un’intervista ma non passano inosservate le frecciatine rivolte all’ex marito

Finalmente è arrivata la conferma che tutti aspettavamo. Belen Rodriguez è in dolce attesa. Secondo quanto riportato dal settimanale ‘Chi’, la showgirl è al quinto mese di gravidanza. Nel frattempo, si gode la storia d’amore con il futuro papà Antonino Spinalbese. Durante l’intervista al giornale, racconta del suo rapporto con l’ex marito Stefano De Martino e fa anche delle rivelazioni sul piccolo Santiago.

Sicuramente è questo un periodo molto positivo per Belen Rodriguez. La showgirl argentina si prepara a diventare mamma per la seconda volta. In un’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, la bella Belen dà conferma della gravidanza e facendo delle rivelazioni importanti sull’ex marito Stefano De Martino.

In molti su Instagram hanno visto nei suoi post delle frecciatine rivolte all’ex marito. Tuttavia, la showgirl smentisce tutto, dichiarando che la fine del matrimonio con l’ex ballerino e conduttore di Stasera tutto è possibile le abbia lasciato un po’ d’amaro in bocca. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Voglio chiarire, io sono piena di pepe e sono sempre stata così, ma non mi permetterei mai di fare battutine, non lo farei per rispetto ad Antonino, non sarebbe rispettoso e nemmeno furbo. Per quanto dispiaccia la fine di un rapporto e rimanga un po’ di rancore – sarei falsa a dire che non resti un po’ di amaro in bocca – quando volti pagina è tutto passato. Nei post parlo di me, del mio carattere, della mia guerra che è sinonimo di vita, quella che affronto ogni giorno.

Proprio dalla relazione con l’ex marito è nato il piccolo Santiago. Belen Rodriguez racconta di come Santiago abbia accettato la sua relazione con Antonino Spinalbese considerato dal piccolo un dono di Dio. Ecco le dichiarazioni di Belen riguardo il figlio Santiago: