Brutta notizia per i fan della coppia, arriva l’annuncio ufficiale

Sembra essere ufficialmente finito l’amore tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez. La coppia, insieme dal 2017, ha dato il triste annuncio tramite una nota pubblicata da ‘Today.com’. Dopo i numerosi rumors riguardo la crisi e la separazione della coppia, i fan devono fare i conti con l’ufficialità di questa brutta notizia.

Da settimane si parlava di una presunta separazione tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez. Alla fine, però, dopo le numerose voci che si aggiravano intorno alla coppia, è arrivata l’ufficialità della notizia. I due, dunque, si sono detti definitivamente addio e lo hanno annunciato tramite una nota condivisa pubblicata da ‘Today.com’.

I fan della coppia devono dunnque fare i conti con questa brutta notizia. Tuttavia, però, come comunicato dai diretti interessati, tra la coppia sono rimaste una profonda stima e amicizia reciproca che i due provano l’uno per l’altro. Ecco le parole dell’annuncio ufficiale della rottura tra la popstar e il giocatore di basket:

Ci siamo resi conto di essere diventati come migliori amici e non vediamo l’ora di restare tali.

A queste parole, Jennifer Lopez e Alex Rodriguez aggiungono:

Continueremo a lavorare insieme e a sostenerci a vicenda nelle nostre attività e progetti condivisi. Auguriamo il meglio l’uno all’altra e ai figli l’uno dell’altra. Per rispetto nei loro confronti, l’unico altro commento che intendiamo fare consiste nel ringraziare tutti coloro che ci hanno inviato parole gentili e di supporto.

Ma la notizia della separazione tra i due era diventato un gossip riguardo al quale si chiacchierava già da un po’ di tempo.

Infatti, già alcune settimane fa una fonte molto vicina alla coppia aveva rivelato la notizia della separazione. Oltre a ciò, i due non si mostravano in pubblico insieme da un po’ di tempo e, quando avvicinati per un commento a riguardo, non hanno voluto esporre la questione. A distanza di un mese, però, i rumors riguardo la notizia hanno trovato conferma con l’arrivo ufficiale della notizia della rottura.