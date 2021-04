Brutte notizie per Serena Enardu, l’annuncio via social

Brutte notizie per Serena Enardu. L’ex gieffina ha annunciato sui social di essere risultata positiva al Coronavirus insieme a suo figlio Tommaso. Stando a quanto dichiarato dall’influencer, i due al momento si trovano in isolamento fiduciario nella loro casa in Sardegna. In seguito all’annuncio del contagio, sono stati molti i messaggi di affetto e solidarietà da parte di tutti i suoi followers.

Serena Enardu e il figlio Tommaso positivi al Sars-Cov-2. A dare l’annuncio è stata la stessa Serena la quale, via social, ha informato i propri followers riguardo la brutta notizia. L’influencer, inoltre, ha dichiarato di trovarsi in isolamento fiduciario nella propria casa in Sardegna insieme al figlio.

Ma quali sono attualmente le condizioni di salute dell’influencer e del figlio Tommaso? Stando alle parole di Serena Enardu, lei e Tommaso hanno sintomi lievi. Inoltre, la donna ha dichiarato che i due si sottoporranno ad un nuovo tampone i primi giorni di aprile.

Con queste parole, Serena Enardu ha annunciato la positività al coronavirus ai proprio followers:

Io e Tommaso positivi al Covid. Supereremo anche questa amore mio. Fortunatamente i sintomi si sono palesati in forma lieve… Adesso, ovviamente siamo in isolamento.

Dopo l’annuncio non sono mancati messaggi di solidarietà e di pronta guarigione da parte dei moltissimi fan dell’ex gieffina.

Serena Enardu, la fine della storia d’amore con Pago

Qualche settimana fa l’influencer era finita al centro del gossip per la fine della sua storia d’amore con Pago. Dopo un apparente riavvicinamento, infatti, i due hanno deciso di dirsi definitivamente addio.

I numerosi tira e molla che hanno accompagnato la coppia, però, hanno costretto i due a lasciarsi, intraprendendo ognuno le proprie strade. Dopo la fine della storia d’amore con Pago, Serena Enardu è di nuovo single. In occasione dell’annuncio della positività al Covid-19, ha ringraziato tutti coloro che le hanno mostrato affetto e supporto.