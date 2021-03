Coronavirus: Sonia Pantoli muore a soli 31 anni

L’ennesimo dramma legato all’emergenza dovuta al coronavirus. Non ce l’ha fatta Sonia Pantoli, giovane architetto di 31 anni, morta all’Ospedale di Pescara a causa delle conseguenze del Covid-19. La giovane, originaria della frazione di Avezzano, Paterno, viveva a Pescara per motivi di lavoro. Stando a quanto si apprende, sembra che l’architetto era soggetta ad alcune patologie.

La città di Avezzano sprofonda ancora una volta nel dolore. Tutti i cittadini si stringono al lutto della famiglia Pantoli per la prematura scomparsa di Sonia. La famiglia dell’architetto è molto conosciuta nella cittadina marsicana. Infatti, sua sorella Gina, si era candidata alle scorse elezioni comunale tra il Partito Democratico.

Al dolore dei familiari e dei cittadini per la prematura scomparsa di Sonia Pantoli si aggiunge quello del primo cittadino di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio. Queste sono state le prime parole del sindaco riguardo la prematura morte di Sonia:

Sono sconvolto.

Come anche dichiarato dai suoi familiari e amici, Sonia Pantoli era un giovane architetto che lavorava a Pescara presso un’importante società che si occupa del management e dell’ingegneria. Molto attiva anche nel sociale, la ragazza amava definirsi irriverente e poliedrica. Si sa, inoltre, che la giovane era affetta anche da alcune patologie.

