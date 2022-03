La conduttrice, ex attrice ed ex modella Emanuela Folliero in queste ultime ore è tornata sui social per parlare del brutto incidente di cui è stata vittima. Ha pubblicato un post ed ha anche detto che ora ha bisogno di tempo per rimettersi e per tornare a stare bene.

CREDIT: INSTAGRAM

Una notizia che si è diffusa molto velocemente. Di conseguenza tutte le persone che la conoscono e molti suoi fan, le stanno scrivendo dei messaggi di affetto.

Emanuela Folliero ha iniziato la sua carriera come modella ed attrice. Tuttavia, poco tempo dopo è riuscita a diventare anche conduttrice. Però negli ultimi anni ha scelto di allontanarsi dal mondo della televisione.

Era famosa soprattutto su Rete4, questo perché era riuscita ad ottenere la conduzione di due note trasmissioni, che erano: “Pomeriggio al Cinema” e “Cinema d’Estate.” Ha lavorato per anni in questi programmi.

La donna alla fine ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. Tuttavia, in queste ultime ore è stata proprio lei a voler parlare della brutta disavventura che le è capitata.

Secondo il racconto dell’ex attrice, una volta uscita di casa, a causa di alcuni lavori che stavano facendo su un marciapiede, è caduta. Dopo un controllo in ospedale, è emerso che si è fratturata una gamba.

Il post di Emanuela Folliero su ciò che le è successo

La conduttrice nel suo post ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che sono intervenute per aiutarla, ma anche i medici dell’ospedale, che l’hanno sottoposta a tutte le cure del caso. Sui social la donna ha scritto:

Le conseguenze della manutenzione delle strade e dei marciapiedi milanesi!!! Grazie ai miei soccorritori, ai medici ed agli operatori dell’ospedale Gaetano Pini.

CREDIT: INSTAGRAM

Emanuela Folliero in alcune stories su Instagram ha voluto anche pubblicare una foto in cui si vede lei che è stesa sul divano, con la gamba fasciata. Tanti suoi follower ora le stanno mandando dei messaggi per farle gli auguri di buona guarigione.