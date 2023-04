Buon compleanno Ambra Angiolini! Il gesto del fidanzato dell’attrice spiazza tutti: ecco cosa ha fatto

Questo è senza ombra di dubbio un periodo d’oro per Ambra Angiolini. Dopo l’addio definitivo a Massimiliano Allegri, l’attrice ha ritrovato la serenità al fianco del suo nuovo compagno Andrea Bosca. Nel corso delle ultime l’attore si è reso protagonista di un gesto fatto nei confronti della sua fidanzata che non è di certo passato inosservato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ambra Angiolini ha trascorso la giornata del suo 46esimo compleanno all’insegna dell’amore. Uno dei regali più belli è stato sicuramente quello ricevuto dal suo nuovo compagno Andrea Bosca. L’attore si è infatti reso protagonista di un gesto che sta facendo chiacchierare le pagine dei principali giornali di gossip.

Ambra Angiolini compie 46 anni: la speciale dedica del fidanzato Andrea Bosca

Nella giornata di ieri, sabato 22 aprile, Andrea Bosca ha deciso di condividere una speciale dedica social in occasione del compleanno della sua nuova compagna. L’attore ha infatti postato sulla sua pagina Instagram uno scatto che lo ritrae in compagnia dell’attrice davanti allo splendido duomo di Milano.

L’attore ha poi deciso di accompagnare allo scatto una breve ma significativa didascalia. Queste sono state le parole del compagno di Ambra Angiolini:

Sei tutto lo splendore.

C’è da dire che è la prima volta che Andrea Bosca si espone sui social in merito alla sua vita privata. In una recente intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo’, infatti, l’attore ha spiegato i motivi per cui non ama molto parlare del suo privato. Queste sono state le sue parole:

Non amo parlare della mia sfera personale. Da bravo piemontese sono molto riservato. Però una cosa mi sento di dirla. La mia vita privata è molto felice.

Al momento neanche Ambra Angiolini ha rilasciato dichiarazioni in merito alla sua nuova storia d’amore. L’attrice, dunque, vuole mantenere il più possibile separate la sfera professionale da quella privata.